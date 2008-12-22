

Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, 4-2 kazandıkları Beşiktaş maçı sonrası, çok iyi oynayarak 3 puanı aldıklarını söyledi.



Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, 2008 yılının son derbi maçında Beşiktaş'ı hak ederek yendiklerini söyledi.



Michael Skibbe, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Beşiktaş'ı mağlup ettikleri için mutlu olduğunu belirterek, ''Çok ofansif iki takım, iyi bir maç izletti herkese. Bu maçta daha çok gol pozisyonuna giren, atıp kaçıran biziz ve bu galibiyeti hak ettik'' dedi.



Gelecek yıl daha az sakatlık yaşamalarını dileyen Alman çalıştırıcı, ''İnşallah, sakatsız bir ikinci devre yaşarız. Kewell ve Linderoth da döndüğünde takımda daha iyi rekabet olacak ve bu bizim performansımızı yükseltecektir'' ifadesini kullandı.



''TRANSFER İSTEMİYORUM''

Skibbe, bir soru üzerine devre arasında transfer istemediğini kaydetti.



Sakatlığı bulunan Emre Güngör ve Linderoth gibi uluslararası standartta iki oyuncunun takıma döneceğini belirten Skibbe, onları yeni transfer gibi görebileceklerini vurguladı.



Alman teknik adam, ''Takımımızı olduğu gibi, ikinci devrede de bir arada tutup, UEFA Kupası'nda en ileri gidip, ligde de şampiyon olmayı istiyoruz'' diye konuştu.



''DEVRE ARASI İYİ GELECEKTİR''

Teknik direktör Skibbe, devre arasının, yoğun bir dönemi atlatan futbolcularına iyi geleceğini ifade etti.



Skibbe, ''Mehmet Topal ve Barış gibi oyuncularımızın takıma dönmesiyle ikili mücadelelerle, top kapmalarla, agresif mücadelelerde artıya geçtik. Bu da hissedildi. Önümüzde 3 kulvarda devam ediyoruz, yoğun bir programımız var. Bu dinlenme dönemi iyi gelecektir'' dedi.



Son oynadıkları iki deplasman maçında takımı çok beğendiğini dile getiren Alman çalıştırıcı, bu nedenle sağ tarafta herhangi bir değişikliği düşünmediğini anlattı.



Takımının çok iyi oynadığını ve hata yapmadığını anlatan Skibbe, bu nedenle değişiklik yapmak için maçta uzun süre beklediğini ifade etti.



UEFA Kupası'nda eşleştikleri Bordeaux'un kendileri için yüksek bir engel olduğunu belirten Skibbe, ''İyi bir takımla oynayacağız. Ama biz bu turu da geçmek istiyoruz. İlk maçı deplasmanda oynamamız, bizim için ufak da olsa avantaj'' dedi.



Öte yandan Skibbe, maçtan sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, bir soru üzerine kendisi için yapılan eleştirilerin hiçbir zaman üstünde durmadığını ifade ederek, ''Çünkü takımın her zaman dik duran güçlü antrenörünü görme hakkı var. Özellikle işler kötü gittiğinde büyüklüğünüzü gösterme zamanlarıdır. Bunu yapabildim ve kulübümle beraber bu dönemi atlattık. Şimdi mutluyum, çünkü uluslararası alanda da istediğimiz yerdeyiz, ligde de üst sıralardayız'' diye konuştu.

