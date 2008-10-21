Galibiyet istiyorlar!..



Turkcell Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan Antalyaspor, bu hafta kendi evinde yapacağı Hacettepe maçında 3 puan almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör Joseph Jarabinsky yönetiminde Hasan Subaşı Tesislerindeki antrenmanda çift kale maç yaptı. Maçta futbolcuların çok hırslı olduğu, antrenman maçı olmasına rağmen kıran kırana mücadele ettikleri ve bir birlerine çok sert girdikleri gözlendi.



Sezon başında teknik heyetin isteği doğrultusunda PAF takımı ile çalışmalara katılan İdris ve Demircan, bugün A takım ile antrenmana çıktı. İdris ve Demircan'ın katılımıyla 26 olan Antalyaspor'daki oyuncu sayısı 28'e yükseldi.



Antalyaspor'un bugünkü antrenmanında hafif sakatlıkları bulunan Orhan, Recep, Joseph, Burak ve kaleci Fevzi takımdan ayrı düz koşu yaparken, sakatlığı bulunan Mustafa Özkan ise fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştı.



