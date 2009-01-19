'Galibiyet için gidiyoruz'



Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Fenerbahçe'yi yenmek için Trabzon'dan yola çıkacaklarını söyledi.



Turkcell Süper Lig'de 25 Ocak Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'da, kulüp başkanı Sadri Şener, rakiplerini yenmek için Trabzon'dan yola çıkacaklarını söyledi.



Şener, Fenerbahçe ile ikinci yarının ilk maçına çıkacaklarını belirterek, ''Bizim gücümüz belli. Fenerbahçe'nin de gücü belli. 3 ihtimalli bir maç. Yenmek için Trabzon'dan yola çıkacağız'' dedi.



Bu hafta ligin üst sıraları için önemli karşılaşmaların da oynanacağını kaydeden Şener, ''Liderin değişebileceği bir hafta olabilir. Önümüzde 18 maç var. Zorlu bir ikinci yarıya giriyoruz. İnşallah sonunda gülen biz oluruz. Onun için mücadele ediyoruz. Eksiğimiz yok hatta fazlamız olduğunu düşünüyoruz'' diye konuştu.



TRANSFER



Kadrosuna bir yabancı oyuncu katmayı planlayan bordo-mavililerde başkan Şener, transfer için gittiği yurt dışından Türkiye'ye döndü.



Şener, transfer konusunda bazı çalışmalar yaptıklarını belirterek, ''2-3 oyuncu konusunda teklifimiz oldu. Ara transferde bonservisi olan oyuncuları alabilirsiniz. Onun için de kulüplerle görüşme yapmak zorundasınız. Kulüplerinden izin almadan transfer yapamazsınız. Pahalı bir sistem bizim bütçemize göre. 1 hafta 10 gün içinde bir cevap gelirse transfer olur. Olmazsa şart değil. Gelir gelmez ilk 11'e giremeyecek oyuncuyu ne ben, ne hoca istiyor. Yedeğe oyuncu alacak lüksümüz yok'' dedi.



Bu arada Trabzonspor'un Bayern Münih'in Arjantinli oyuncusu Sosa'yı kiralık olarak gündemine aldığı öğrenildi.

