Galibiyeti kale direğine asılarak kutlamak isteyen Buffon direğe tutunamadığı için düştü

Juventus'un ve İtalyan milli takımının kaptanı 38 yaşındaki Gianluigi Buffon, EURO 2016'da 2-0 kazandıkları Belçika galibeti sonrasında sevincini kutlamak için asılmak istediği kale direğine tutunamadığı için düştü.

Tecrübeli file bekçisi de, yaşadığı olayı maçtan sonra katıldığı röportajda anlatırken, gülmekten geri kalmadı.

CNN Türk'ün haberine göre, Juventus'un ve İtalya milli takımının efsane kalecisi Gianluigi Buffon, Euro 2016'da aldıkları Belçika galibiyeti sonrası sevincini abarttı.

Orta sahadan hızla koşup, kale direğine asılmak isteyen Buffon, tutunamayarak, yere düştü. Tecrübeli file bekçisi de, bu olayı maçtan sonra katıldığı röportajda anlatırken, gülmekten geri kalmadı