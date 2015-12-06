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Dünya

Galerideki bıçaklı saldırıyı performans sanatı sandılar!

ABD'de bir sanat galerisinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda bir kişi yaralandı

06 Aralık 2015 19:12

 

ABD’nin Florida eyaletinin Miami Beach kentinde bir sanat galerisinde bıçaklı saldırı düzenleyen kadın performans sanatçısı sanıldı. Freedman Fitzpatrick adlı sanat galerisinde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Siyuan Zhao adlı saldırganın bıçakladığı kadını uzun süre takip ettiği ve birkaç kez bilerek çarptığı belirtildi.

Telegraph’ın haberine göre, ismi açıklanmayan kadının Zhao’ya bu durumun sebebini sorması üzerine, Zhao kadını kollarından ve boynundan bıçakladı. Çevredekilerin olayı performans sanatı sandığı kaydedilirken, kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgiler arasında.

 

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