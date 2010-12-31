-GALERİCİLERDEN 35 BİN İSTİHDAM SÖZÜ KAYSERİ (A.A) - 31.12.2010 - Türkiye Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Ekrem Şimşek, oto galerici esnafının kayıt altına alınması durumunda 35 bin kişiye iş imkanı sağlayacaklarını bildirdi. Şimşek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaretinde yaptığı açıklamada, Kayseri'de düzenlenen sektör istişare toplantısında federasyon kurulma kararının alındığını hatırlattı. İkinci el araç alım satımı yapan galerici esnafının en büyük sorunlarından birinin kayıt dışılık olduğunu ifade eden Şimşek, şunları söyledi: ''Galerici esnafının bir statüsü yok. En büyük sorunlarımızdan biri, herkesin araç alım-satımı yapabilmesi. İnternet üzerinden veya sokak aralarında araç alıp satılıyor. Bu konuda yasal düzenleme var ama uygulamada sıkıntılar var. Bu sıkıntıların çözümü için çalışıyoruz. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum. Türkiye'de 35 bin civarında galerici esnafı var. Bizi kayıt altına alsınlar. Devlete vergimizi ödeyelim. Her galerici esnafı 1 kişiyi istihdam etsin. Bu sayede 35 bin kişiye yeni iş imkanı sağlarız.'' Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de Kayseri'de son yıllarda yaşanan gelişmelerin, her alanda etkisini gösterdiğini kaydetti. Bir alanda yaşanan gelişmelerin, diğer alanlarda da etkisini gösterdiğini anlatan Özhaseki, ''Ticarette, sanayide, şehircilikte yaşanan gelişmeler, kültürde, sanatta, sporda da kendini gösteriyor. Tabii bunlar bir kişinin çalışmasıyla olmuyor. Hepimiz, üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getirerek bu başarıları elde ediyoruz. Siz de Kayseri'nin adını farklı bir alanda duyurdunuz'' dedi.