Galerici cinayetinde 2 kişi daha tutuklandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Tire ilçesinde, Küçük Menderes Nehri kenarında toprağa gömülü olarak cesedi bulunan ve tabancayla öldürüldüğü belirlenen oto galericisi Hakan Ali Kavak (39) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 3’e yükseldi.

Gökçen Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri, geçen 12 Kasım’da Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Tire\'nin kırsal Kahrat Mahallesi, Yoncalık Mevkii\'ndeki Küçük Menderes Nehri\'nin kenarında yaptıkları kazı çalışmasında, 1 metre derinlikte bir erkek cesedi ile karşılaştı. Çuval içindeki bir yorgana sarılı bulunan cesedin 31 Ekim\'den bu yana Ödemiş\'te kayıp olan ve ailesi tarafından geçen 2 Kasım\'da kayıp başvurusu yapılan evli, 2 çocuk babası Hakan Ali Kavak\'a ait olduğu belirlendi. Kavak\'ın cesedi, savcı, jandarma ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Yapılan incelemede Kavak’ın tabancayla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Olaydan sonra cinayeti işleyen kişi ya da kişileri belirlemek için yapılan çalışmada önce İ.K. Ödemiş’te yakalandı. Tututklanan İ.K.’nin ifadesi doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren ekipler, 7 şüpheliyi daha düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.P. ve R.Ç. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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