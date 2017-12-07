T24 LogoT24 Logo
Gündem

Galerici cinayetinde 2 kişi daha tutuklandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, Küçük Menderes Nehri kenarında toprağa gömülü olarak cesedi bulunan ve tabancayla öldürüldüğü belirlenen oto galericisi Hakan Ali Kavak (39) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si tutukla

07 Aralık 2017 15:41

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Tire ilçesinde, Küçük Menderes Nehri kenarında toprağa gömülü olarak cesedi bulunan ve tabancayla öldürüldüğü belirlenen oto galericisi Hakan Ali Kavak (39) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 3’e yükseldi.
Gökçen Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri, geçen 12 Kasım’da Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Tire\'nin kırsal Kahrat Mahallesi, Yoncalık Mevkii\'ndeki Küçük Menderes Nehri\'nin kenarında yaptıkları kazı çalışmasında, 1 metre derinlikte bir erkek cesedi ile karşılaştı. Çuval içindeki bir yorgana sarılı bulunan cesedin 31 Ekim\'den bu yana Ödemiş\'te kayıp olan ve ailesi tarafından geçen 2 Kasım\'da kayıp başvurusu yapılan evli, 2 çocuk babası Hakan Ali Kavak\'a ait olduğu belirlendi. Kavak\'ın cesedi, savcı, jandarma ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Yapılan incelemede Kavak’ın tabancayla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Olaydan sonra cinayeti işleyen kişi ya da kişileri belirlemek için yapılan çalışmada önce İ.K. Ödemiş’te yakalandı. Tututklanan İ.K.’nin ifadesi doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren ekipler, 7 şüpheliyi daha düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.P. ve R.Ç. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANİZMİR DHATireKüçük Menderes NehriHakan Ali KavakOlaylaGökçen Jandarma Karakolu KomutanlığıKasımdaEmniyet MüdürlüğüKahrat Mahallesi Yoncalık Mevkii Küçük Menderes NehriEkimKasımKavakAdli Tıp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24