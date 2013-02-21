Galatasaray iyi başladı, kötü bitirdi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında evinde ağırladığı Almanya'nın Schalke 04 ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip, evine avantajlı bir skorla döndü.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında Almanya'nın Schalke takımını Türk Telekom Arena'da konuk etti.

Karşılaşmanın henüz 12. dakikasında Burak Yılmaz'la öne geçen Galatasaray, üstünlüğünü ilk yarının sonuna kadar koruyabildi.

45. dakikada sahneye çıkan Jermaine Jones, skora eşitlik getirdi.

Yüksek tempolu geçen ikinci yarıda gol olmayınca karşılaşma bu skorla sona erdi.

İki ekip arasındaki rövanş maçı ise 12 Mart Salı günü Almanya'da oynanacak.

Maçtan detaylar

90' İskoç hakem William Collum, mücadelenin bittiğini belirten son düdüğünü çalıyor.

90' Dördüncü hakemin işaretiyle mücadelenin sonuna 3 dakikalık bir uzatma bölümü ekleniyor.

90' Hakem William Collum, avantaja bıraktığı pozisyonun devamında oyun durduktan sonra Selçuk İnan'a sarı kartını gösteriyor.

89' Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Jermaine Jones uzaktan çok sert vuruyor ancak top kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

87' Sol kanattan Nordin Amrabat ile atak geliştirmeye çalışan temsilcimizi rakibi Marco Höger faulle durduruyor. Pozisyon sonrasında Marco Höger sarı kart ile cezalandırılıyor.

86' Temsilcimiz bu dakikalarda tüm hatları ile rakip yarı alanda olmaya çalışıyor.

84' Schalke 04 cephesinde ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Julian Draxler oyundan alınırken yerine Tranquillo Barnetta oyuna dahil oluyor.

84' Galatasaray'da Emmanuel Eboue, rakibi Teemu Pukki ile girdiği ikili mücadele sonrasında kısa süreli sakatlık geçiriyor.

83' Temsilcimizde son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sabri Sarıoğlu oyundan alınırken, yerine Umut Bulut oyuna dahil oluyor.

80' Nordin Amrabat'ın ters vuruşu ile savunmamızı üçe iki yakalayan konuk takımda Julian Draxler ceza sahasına kadar topu sürüyor. Ceza sahası dışında topu düzelterek yerden vuruyor ancak top sol kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor. Schalke 04 önemli bir fırsattan yararlanamadı.

82' Bu dakikalarda mücadele karşılıklı faullerle devam ediyor.

78' Schalke 04'de Sead Kolasinac, rakibi Emmanuel Eboue'e yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

77' Orta alandan Dany Nounkeu kafa ile topu ileri gönderiyor. Selçuk'u geçen topu, Drogba kafa ile sağ çaprazdaki arkadaşı Burak'a gönderiyor. Burak müsait pozisyonda yerden vuruşunu yapıyor ancak top sol kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor. Temsilcimiz gole çok yaklaştı.

75' Schalke 04 cephesinde ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Klaas-Jan Huntelaar oyundan alınırken yerine Teemu Pukki oyuna dahil oluyor.

75' Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Julian Draxler son çizgiye inerek penaltı noktasına ortasını gönderiyor. Gelen topa hareketlenen Klaas-Jan Huntelaar bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

73' Temsilcimiz Galatasaray, kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

71' Sol kanattan kullanılan korner vuruşunda Selçuk İnan ön direğe ortasını yapıyor ancak savunma kafa ile tehlikeyi uzaklaştırıyor.

70' Sağ kanattan gelişen atağımızda Emmanuel Eboue ara pasını Didier Drogba'ya gönderiyor. Didier Drogba, son çizgiye inerken, rakibi Joel Matip ile girdiği ikili mücadele sonrasında top dışarı gidiyor. Pozisyon öncesinde hakem William Collum, Didier Drogba'nın rakibine faul yaptığını işaret ediyor.

68' Galatasaray'da Dany Nounkeu, rakibi Klaas-Jan Huntelaar'a yaptığı faul sonrasında hakem William Collum tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

66' Temsilcimizde ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Hamit Altıntop oyundan alınırken yerine Emmanuel Eboue oyuna dahil oluyor.

65' İleride rakibinden topu çalan Didier Drogba, müsait pozisyondaki arkadaşı Burak'ı görüyor ancak Burak Yılmaz'ın pozisyonu ofsayt.

64' Orta alanda topu kontrol eden Michel Bastos, uzak mesafeden kaleyi deniyor ancak top kalenin yanından farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

63' Mücadelenin üçte ikilik bölümü geride kalırken, konuk ekip Schalke 04'ün topla oynamadaki üstünlüğü sürüyor.

62' Bu dakikalarda müsabaka orta alan mücadelesi şeklinde devam ediyor.

60' Ceza sahası sol çaprazına yakın bir noktadan kullanılan serbest vuruşta Jefferson Farfan ön direğe sert bir orta gönderiyor ancak kaleci Fernando Muslera, tek yumrukla tehlikeyi uzaklaştırıyor. Pozisyon sonrasında savunmada Dany Nounkeu kısa süreli sakatlık geçiriyor.

58' Sol çaprazdan ceza sahasına hareketlenen Nordin Amrabat penaltı noktasına ortasını yapıyor. Topa yükselen Didier Drogba kafayı vuruyor ancak kaleci Timo Hildebrand üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol ediyor.

58' Ceza sahası sol çaprazına yakın bir noktadan kullanılan serbest vuruşta Selçuk İnan penaltı noktasına ortalıyor ancak savunma tehlikeyi uzaklaştırıyor.

57' Sağ kanattan kullanılan korner vuruşunda Michel Bastos ön direğe ortasını gönderiyor ancak savunma kafa ile tehlikeyi uzaklaştırıyor.

55' Schalke 04 gole çok yaklaştı. Sağ çaprazdan son çizgiye inen Julian Draxler topu penaltı noktasına çeviriyor. Jefferson Farfan yatarak vuruşu savunmada Sabri'den geri geliyor.

53' Orta alandan gelişen konuk ekip atağında Jermaine Jones sol kanattaki arkadaşı Michel Bastos'a uzun oynuyor ancak hakemin kararı ofsayt.

51' Sol çaprazda Nordin Amrabat ile paslaşan Albert Riera, son çizgiye inmeden ön direğe sert bir orta gönderiyor ancak kaleci yumruğu ile topu uzaklaştırıyor.

47' Sol kanattan kullanılan korner vuruşunda Julian Draxler ön direğe ortalıyor. Ön direkte Selçuk kafa ile topu karşılıyor. Ceza sahası dışı sol çaprazında topu kontrol eden Bastos bekletmeden ceza sahasına dolduruyor. Ancak Klaas-Jan Huntelaar'ın pozisyonu ofsayt.

48' Galatasaray'da Nordin Amrabat, rakibi Jefferson Farfan'a yaptığı faul sonrasında hakem tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

50' Temsilcimiz kendi sahasında yaptığı hazırlık paslarıyla pozisyon üretmeye çalışıyor.

46' İkinci yarının hemen başında oyuncu değişikliğimiz gerçekleşiyor. Wesley Sneijder oyundan alınırken Nordin Amrabat oyuna dahil oluyor.

46' Müsabakanın ikinci yarısı temsilcimizin vuruşuyla başlıyor.

İlk yarı sonucu: 1-1

45' Hakem William Collum, mücadelenin ilk yarısının bittiğini belirten düdüğünü çalıyor.

45' Golde Jefferson Farfan'ın katkısı çok büyük.

45' Malesef top filelerimize gidiyor. Konuk ekip Jermaine Jones ile beraberliği yakalıyor. Hızlı gelişen Schalke 04 kontra atağında savunmamız ikiye iki yakalanıyor. Sağ çaprazdan hareketlenen Jefferson Farfan, ceza sahası ön çizgisine hareketlenen arkadaşı Jermaine Jones'u görüyor. Jermaine Jones kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu filelere gönderiyor.

43' Ceza sahası sağ çaprazına yakın bir noktadan kullanılan serbest vuruşta Jefferson Farfan penaltı noktasına ortalıyor. Gelen top Benedikt Höwedes'in kafasından sekerek yükseklik kazanıyor. Yükselik kazanan topa altıpas sol çizgisi üzerinde kaleci Muslera çıkıyor ve topa sahip oluyor.

41' Gelişen Galatasaray atağında Selçuk şık ara pasına Burak hareketleniyor ancak kaleci Timo Hildebrand çıkıyor ve topa sahip oluyor.

40' Hızlı gelişen Schalke 04 kontra atağında sağ kanattan ceza sahasına sokulan Klaas-Jan Huntelaar, rakibi Albert Riera'yi geçmek istiyor ancak Riera şık bir ayak müdahalesi ile topu rakibinden söküyor ve alıyor.

39' Sol kanattan kullanılan korner vuruşunda Wesley Sneijder, ön direğe ortasını yapıyor ancak savunma kafa ile tehlikeyi uzaklaştırıyor.

38' Hızlı gelişen kontra atağımızda Didier Drogba'nın ara pasında sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Yılmaz yerden sert vuruyor ancak kaleci son anda topu kornere çeliyor.

36' Mücadelenin üçte birlik bölümü geride kalırken, konuk ekip Schalke 04'ün topla oynamadaki üstünlüğü devam ediyor.

33' Sol kanattan Burak Yılmaz ile gelişen atağımızda, Burak sağ çaprazdaki arkadaşı Hamit'e uzun oynuyor. Hamit topu düzelterek ceza sahasına ortalıyor. Topa yükselen Burak, kafa vuruşunu yapamıyor ve atak sona eriyor.

35' Schalke 04'de Jermaine Jones hakeme, kart işareti yaptığı için sarı kart ile cezalandırılıyor. Bu kart ile Jermaine Jones, Almanya'daki maçta forma giyemeyecek.

32' Bu dakikalarda oyuna dengeyi getiren konuk ekip, Galatasaray yarı sahasında organize olmaya çalışıyor.

30' Sağ kanattan kullanılan korner vuruşunda Jefferson Farfan ceza sahasına ortalıyor ancak savunma tehlikeyi uzaklaştırıyor.

30' Ceza sahası sağ çizgisine yakın bir noktadan kullanılan serbest vuruşta Michel Bastos çok sert vuruyor ancak top savunmadan kornere gidiyor.

27' Orta alandan gelişen Schalke 04 atağında Jefferson Farfan'ın ara pasında sol çaprazda Michel Bastos topla buluşuyor ancak hakemin kararı ofsayt.

29' Sağ kanattan gelişen Schalke 04 atağında Jefferson Farfan rakibini geçmek isterken, Albert Riera tarafından düşürülüyor. Hakemin kararı faul. Konuk ekip kritik bir noktadan sertbest vuruş kullanacak.

26' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Albert Riera'nın pasında sol çaprazda topla buluşan Wesley Sneijder, vuruşunu yapıyor ancak top kalenin hemen yanından dışarı gidiyor.

23' Temsilcimizde Burak Yılmaz, orta alan mücadelesinde rakibi Julian Draxler ile girdiği ikili mücadele sonucu yerde kalıyor. Pozisyon sonrasında Burak, kısa süreli sakatlık geçiriyor.

21' Sağ kanattan kullanılan korner vuruşunda Jefferson Farfan ceza sahasına ortalıyor. Oluşan kısa karambolden sonra topu kontrol eden Michel Bastos vuruyor ancak top savunmadan geri geliyor.

20' Sağ kanattan son çizgiye inen Jefferson Farfan ceza sahasına ortalıyor ancak savunmada Semih son anda araya giriyor ve topu kale direğinin hemen yanından kornere gönderiyor.

19' Temsilcimiz yüzde yüzlük bir pozisyondan yararlanamadı. Hızlı gelişen Galatasaray atağında Burak'ın tek pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Drogba yerden sert vuruyor. Kaleciden dönen topa altıpas sol çaprazında Hamit'in vuruşunda top üst direkten geri geliyor.

17' Temsilcimizde Fernando Muslera, hakeme kart işareti yaptığından dolayı, iskoç hakem William Collum tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

16' Sağ kanattan kullanılan korner vuruşunda Jefferson Farfan ön direğe ortalıyor. Gelen topa yükselen Benedikt Höwedes kafayı vuruyor ve top sol kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor. Alman temsilcisi gole çok yaklaştı.

15' Sol kanattan kullanılan korner vuruşunda Michel Bastos ceza sahasına ortalıyor ancak kaleci Muslera yumruğu ile topu çıkartıyor. Ceza sahası çizgidinde topla buluşan Jefferson Farfan yerden vuruyor ancak top savunmadan kornere gidiyor.

14' Golden sonra temsilcimiz rakip yarı alanda ataklarını sıklaştırmış konumda bulunuyor.

12' Temsilcimiz, Burak Yılmaz ile öne geçiyor. Hızlı gelişen atağımızda Selçuk'un ara pasında, rakibinden şık bir hareketle sıyrılan Burak Yılmaz kaleci ile karşı karşıya kalıyor. Müsait pozisyonda Burak vuruyor ve kalecinin yanından topu filelere gönderiyor.

12' Hızlı gelişen Galatasaray kontra atağında Burak, sağ kanattan hareketlenen Hamit'i görüyor. Ancak Hamit, rakibine faul yapıyor.

10' Sağ kanattan son çizgiye inen Marco Höger ceza sahasına yerden ortalamak istiyor ancak top savunmadan yükseklik kazanıyor. Altıpas alanı içerisine düşen topu kaleci Muslera yükseliyor ve alıyor.

9' Sağ kanattan hızlı gelişen Schalke 04 atağında Klaas-Jan Huntelaar ile Jefferson Farfan arasındaki anlaşmazlık sonucu top taca gidiyor. Önemli bir atak başlamadan sona eriyor.

7' Temsilcimiz hazırlık paslarıyla pozisyon üretmeye çalışıyor.

5' Konuk ekipte Marco Höger sağ kanattan ceza sahasına sokuluyor. Marco Höger'in vuruşu savunmadan geri geliyor.

4' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Albert Riera arka direğe ortalıyor ancak savunma Didier Drogba'dan önce araya giriyor ve tehlikeyi uzaklaştırıyor.

2' Temsilcimiz, Drogba ile ceza sahası önünde pozisyon arıyor. Drogba'nın pasında Burak Yılmaz gelişine çok sert vuruyor ancak top kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

3' Hızlı gelişen atağımızda Wesley Sneijder'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Sabri Sarıoğlu ceza sahası dışından çok sert vuruyor ancak top kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

1' İlk tehlike konuk ekipten geliyor. Jermaine Jones sol kanattan Sabri'yi geçerek ceza sahasına girer girmez çok sert vuruyor ancak Muslera son anda sol yumruğu ile topu çeliyor. Dönen topu sol çaprazda kontrol eden Jefferson Farfan, kafa ile içeri indirmek istiyor ancak savunma araya giriyor ve tehlikeyi uzaklaştırıyor.

1' Müsabaka Shalkeli oyuncuların vuruşuyla başlıyor. Temsilcimiz, sağ tarafa doğru atak geliştirecek.