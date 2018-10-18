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Spor

Galatsaray, Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı

18 Ekim 2018 22:55

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Ana bölümünde taktik çalışması yapılan idman, gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu ile devam etti. Sarı-kırmızılı ekip, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenmanı tamamlayarak Bursaspor karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdi.

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