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Spor

İşte Galatasay Başkanlığı için adaylar

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın seçim kararı muhalefet cephesini harekete geçirdi

19 Eylül 2014 20:58

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın olağanüstü ongreyi toplayarak seçim kararı almasının ardından, Aysal döneminde başkan yardımcılığı yapan, ancak Başkan’ın bir anda yönetiminden çıkardığı Adnan Öztürk, Işın Çelebi, Cemal Özgörkey ve Hakan Üstünberk ile birlikte yönetimi devralmak için kolları sıvadı.

Fanatik'ta yer alan habere göre, Öztürkün tecrübeli bir ekiple çalışmaya hazırlanıyor. Bunlardan biri,  Adnan Polat döneminde TT Arena’nın yapımında büyük emeği geçen ve tamamen bu işle uğraşan eski bakanlardan Işın Çelebi. Ayrıca yine Adnan Polat döneminde göreve gelen ve basketbol şubesini bugünlere getiren ivmeyi kazandıran Hakan Üstünberk de bu ekiple birlikte hareket edecek. Kulübe yıllardır her alanda destek veren ve camianın önde gelen isimlerinden olan Cemal Özgörkey de bu oluşumun içerisinde bulunacak.

 

Liste daha da genişleyecek  

 

Kongreye kadar olan süreçte başka adayların da ortaya çıkması gündemde. Ancak Adnan Öztürk önderliğinde kurulacak ekibin, önümüzdeki günlerde daha da güçlenmesi ve listenin genişlemesi bekleniyor.

Mevcut Başkan Ünal Aysal’ın da süreci yakından takip edeceği öğrenildi. Yine Aysal yönetiminde yer aldıktan sonra Haziran kongresinde kuruldan çıkarılan Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak gibi isimlerin yeni listede yer alıp almayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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Başkan adaylarıgalatasarayÜnal AysalAdnan Polat

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