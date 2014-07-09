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Spor

Galatasaraylı yönetici: Evet 'monşer'iz

Galatasaray Kulübü Temmuz Ayı Divan Kurulu Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karlı, "Evet, bizde monşerlik vardır ama Beyoğlu'nda büyüdük, gerekirse kavga etmesini de biliriz" dedi

09 Temmuz 2014 20:45

Galatasaray Adası'nda gerçekleştirilen Divan Kurulu'nda, Başkan Ünal Aysal'ın ardından kongre üyeleri söz aldı. Yönetici Mehmet Karlı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TFF) Yönetimi, spor basını ve son maça atanan hakem Recep Ankaralı'yı hedef alan bir konuşma gerçekleştirdi.

 

"Ara sıcak yapılacak camia değiliz"

 

Radikal'de yer alan haberde "Bizim kadınımızdan, erkeğimizden, çocuğumuzdan korkuyorlar" diyen Mehmet Karlı, "Galatasaray'ın bölünmesini bekleyenler var. Basında da bundan menfaat sağlayacaklar var. Maça çıkmama kararıyla zor olanı seçtik. Çıkıp yenilseydik, bunu koşullar gereği rahatça açıklardık. Sayın Ayhan Özmızrak, 15 dakika boyunca hep bizim nefretimizden bahsetti. Özmızrak'ın, bize saldıranların nefretinden bir saniye bile bahsetmemesine üzüldük. Galatasaray'ı koruyan basın mensupları işlerinden oldular. 'Dişe diş, kana kan' demek gerekiyorsa, onu demek istedik. Biz ara sıcak yapılacak bir camia değiliz. O meydan er meydanı olsa biz her zaman çıkarız. Son maça atanan hakem, 'şike davasında' Fenerbahçe yöneticisi ile tapesi çıkmış bir kişi. Bizim kadınımızdan da, erkeğimizden de, çocuğumuzdan da korkuyorlar. Garip uygulamalar yapıyorlar. 5 bin seyirci kısıtlama yaptılar. Çocuksuz kadınları maça almadılar. Otoparkı yasakladılar. O maçta yenilmemizi bekleyip, rakibe ceza vermediler" ifadelerini kullandı.

 

"Kavga etmesini de biliriz"

 

Sarı-kırmızılı yönetici, "Cezalı olan rakip yöneticiler, federasyon görevlilerine herkesin önünde fırça attı. Bizim için 'Eser gürlerler, ama yağmazlar. Onlar monşerdir' dediler. Evet bizde monşerlik vardır, ama Beyoğlu'nda büyüdük. Gerekirse kavga etmesini de biliriz. Federasyondakileri adam sanıyorduk. Er meydanında olmadığımızı anladık" şeklinde konuştu.   

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