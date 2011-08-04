-GALATASARAY: TULUN'UN TANIKLIĞINA İHTİYAÇ DUYULDU İSTANBUL (A.A) - 04.08.2011 - Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı kulübün sportif koordinatörü Bülent Tulun'un tanıklığına ihtiyaç duyulduğunu ve Tulun'un emniyet mensuplarıyla Florya'daki Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya geldiği bildirildi. Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı kulübün Metin Oktay Tesisleri'nde arama yapıldığına dair haberler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Yürütülen bir soruşturma kapsamında Sayın Bülent Tulun'un tanıklığına ihtiyaç duyulmuştur. Gerek Sayın Bülent Tulun, gerekse Galatasaray Spor Kulübü, Emniyet ve Savcılığa her türlü yardımı yapmaktadırlar. Bu bağlamda Sayın Bülent Tulun, Florya Tesisleri'nde emniyet mensuplarıyla bir araya gelmiştir.''