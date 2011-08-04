T24 LogoT24 Logo
Spor

GALATASARAY: TULUN'UN TANIKLIĞINA İHTİYAÇ DUYULDU İSTANBUL (A.A)

04 Ağustos 2011 14:45

-GALATASARAY: TULUN'UN TANIKLIĞINA İHTİYAÇ DUYULDU İSTANBUL (A.A) - 04.08.2011 - Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı kulübün sportif koordinatörü Bülent Tulun'un tanıklığına ihtiyaç duyulduğunu ve Tulun'un emniyet mensuplarıyla Florya'daki Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya geldiği bildirildi.  Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı kulübün Metin Oktay Tesisleri'nde arama yapıldığına dair haberler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:  ''Yürütülen bir soruşturma kapsamında Sayın Bülent Tulun'un tanıklığına ihtiyaç duyulmuştur. Gerek Sayın Bülent Tulun, gerekse Galatasaray Spor Kulübü, Emniyet ve Savcılığa her türlü yardımı yapmaktadırlar. Bu bağlamda Sayın Bülent Tulun, Florya Tesisleri'nde emniyet mensuplarıyla bir araya gelmiştir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24