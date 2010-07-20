Galatasaraylılar'ı sevindiren haber !...

T24- Galatasaray'ın Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Işın Çelebi, Seyrantepe'de inşaatı devam eden Aslantepe Stadı'nın ocak ayında maç oynanabilecek seviyeye geleceğini belirterek, 2011 Mayıs’nda da açılır-kapanır çatının monte edileceğini söyledi. Bu konuda, başkan yardımcı Yiğit Şardan’la , hakarete varan nitelikte bir tartışma yaşadığı iddialarını rededen Çelebi, yeni stadın, 1 Ekim’de devreye gireceğini belirterek, “4 bin 4500 kapasiteli bir otoparkı var Seyrantepe’nin ayrıca metroya bağlı da 2 bin araçlık bir otopark da olacak. Ulaşım altyapısıyla koordine edilen bir yapı ve uzay üssü gibi olan, teknoloji düzeyi çok yüksek olan bir stat” dedi.





Çelebi, asıl müjdeyi Riva’yla ilgili olarak verdi. “Galatasaray'da bir gayrimenkul yatırım ve geliştirme şirketi kurma kararı verdik” diyen Çelebi, “Buradan çok büyük bir gelir elde edeceğiz. 200 bin metrekaresine inşaat yapılacak. 800 bin metrekaresi yeşil alan olacak. 200 bin metrekaresi orman alanı olarak kalıyor. 844 konut yapılacak ve bunlar çevreyi koruyan, ekolojik dengeyle uyumlu konutlar olacak. Belki Riva Deresi’ni de temizleyip Riva Deresi’yle de bağlantısını sağlayacağız. Orası İstanbul’un akciğeri ve Galatasaraylıların da oturmak isteyeceği Kemerburgaz’ın 10 katı daha kaliteli bir site çıkacak ortaya. Buradan Galatasaray 200 milyon doların üzerinde bir gelir elde edecek. Bu gelirin yarısını, yeni gayri menkul elde etmek için kullanacağız” şeklinde konuştu.





STAT İNŞAATINDA ÇOK BÜYÜK ENGELLERİ AŞTIK

Stat inşa projesinde, 2006 yılından beri dağları aşarak ilerledik; bugün geldiğimiz nokta işin bitme noktası. Ocak, 2011’de yeni stadımız maç oynanabilecek seviyeye gelecek. Şu anda iç mimari açısından ince işler yapılıyor. Bunların da bitişi Aralık’ta olacak. İşler tempolu olarak yürüyor. Çalışmalardan ve gelinen aşamadan son derece memnunum.





STADIN AÇILIR-KAPANIR ÇATISI MAYIS 2011’DE MONTE EDİLECEK

Yiğit Şardan’la birbirimizi küçük düşürücü nitelikte bir tartışma yaşamadık. Yönetim Kurulu’nda yapılması gereken bir müzakere yapıldı. Son derece normal bir fikir alışverişidir. Bu tartışmalar sonunda stadın çatı kapaklarının kapatılmasına karar verildi. Mayıs 2011’de açılar-kapanır kapakla ilgili sistemlerin montajını yapacağız. Bu konuda yaptığımız tartışmalar Galatasaray’ın geleceğini düşünen son derece rasyonel tartışmalardı. Bu konuda protokoller imza aşamasında bitince duyuracağız.





UZAY İSTASYONU GİBİ BİR STAT YAPIYORUZ

Yeni stadımız, Türkiye’ye örnek olacak bir projedir. Devreye girdiği zaman herkes görecek; çünkü metro bağlantılarıyla birlikte 1 Ekim’de açılıyor. 35 bin kişi gelip-gidebilecek. TEM Otoyol bağlantısı yapılıyor. Yol olarak Cendere Deresi’nde Stat’a bir bağlantı yapılması için uğraşıyoruz. 4 bin 4500 kapasiteli bir otoparkı var Seyrantepe’nin ayrıca metroya bağlı da 2 bin araçlık bir otopark da olacak. Ulaşım altyapısıyla koordine edilen bir yapı ve uzay üssü gibi olan, teknoloji düzeyi çok yüksek olan bir stat.





200 MİLYON DOLARLIK PROJE

Bir gayrimenkul yatırım ve geliştirme şirketi kurma kararı verdik Galatasaray’da. Riva’da 1 milyon 200 bin metrekare arazimiz var. Büyük Şehir Belediyesi’nden proje onaylarını aldık. Anıtlar Kurulu’ndan 3 kez onay aldık ve ruhsatlarını aldık. Şimdi inşaat aşamasına geçecek. Eylül ayında ön yeterlilik ilanı vereceğiz. Ona göre teklifleri toplayıp, inşaatı nasıl gerçekleştireceğimize kara vereceğiz. Buradan çok büyük bir gelir elde edeceğiz. 200 bin metrekaresine inşaat yapılacak. 800 bin metrekaresi yeşil alan olacak. 200 bin metrekaresi orman alanı olarak kalıyor. 844 konut yapılacak ve bunlar çevreyi koruyan, ekolojik dengeyle uyumlu konutlar olacak. Belki Riva Deresi’ni de temizleyip Riva Deresi’yle de bağlantısını sağlayacağız. Orası İstanbul’un akciğeri ve Galatasaraylıların da oturmak isteyeceği Kemerburgaz’ın 10 katı daha kaliteli bir site çıkacak ortaya. Buradan Galatasaray 200 milyon doların üzerinde bir gelir elde edecek. Bu gelirin yarısını, yeni gayri menkul elde etmek için kullanacağız. Böyle bir çalışmamız var. Galatasaray’ın bütçelerini bağımsız denetime tabi tutmuştuk. Bunu UEFA normlarına oturttuk. Şirket birleşmesini de son aşamaya geldik.





İCRAATLARIMIZ KARŞISINDA HERKES ŞAŞIRACAK

Yönetim olarak şu anda yaptığımız işler göze gözükmüyor; ama bir anda müthiş bir arabanın piyasa çıkması gibi hayret uyandıracak. Şu anda son aşamaya gelmiş bulunuyoruz.





LAF YERİNE İŞ ÜRETİYORUZ

Futbol takımımız için arkadaşlarımız çok büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Yeni sezon hayırlı olacak. Ben antrenörümüzün de ilk bir yıllık alışma dönemini geride bıraktığını düşünüyorum. Bu sezon Galatasaray’ın sezonu olacak. Ayrıca, yönetim düzeyinde sürekli kriz varmış havası yaratanlara en iyi cevabı projelerimizi bitirerek veriyoruz. Bizim işimiz projeleri bitirmek. Laf yetiştirmek yerine iş yetiştirmeye çalışıyoruz. Laf yerine iş üreteceğiz. Laf üreterek bir yere varılamaz.

