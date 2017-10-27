GALATASARAYLILARDAN 'ROCKY'Lİ PANKARTA' İLİŞKİN SUÇ DUYURUSU

Haber-Kamera: Özden ATİK / İSTANBUL (DHA)

GALATASARAY- Fenerbahçe arasında oynanan son derbide Galatasaray tribülerinin oluşturduğu Rocky temalı pankart açılıp \"Ayağa kalk\" şeklinde tezahürat atılmasının sosyal medyada FETÖ ile ilişkilendirilmesi üzerine bir grup Galatasaray Spor Kulübü üyesi suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, \"Galatarasay taraftarı olarak spor kulübümüzün isminin ve bu spor kulübünü sevdiğimiz desteklediğimiz için adlarımızın Fetullahçı Terör Örgütü ile aynı cümlede kullanılmak ve tüm Türkiye\'ye gerçek gibi yansıtılmak suretiyle şahsımıza iftira atılmıştır\" denildi.

Türk Telekom Stadyumunda 22 Ekim 2017\'de düzenlenen derbide açılan Rocky temalı kareografinin FETÖ ile ilişkilendirilmesi üzerine Galatasaray Spor Kulübü üyesi bir grup, bugün Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na geldi. Galatasaraylılar, kendi tribünlerinde açılan dev Rocky pankartı ve \"Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor\", \"Ayağa kalk\" şeklinde atılan tezahüratlarla FETÖ\'yü ilişkilendirdiği gerekçesiyle Twitter\'da \"12numara.org\" sosyal medya hesabının kullanıcıları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Savcısı Asım Ekren\'e şikayet dilekçesi verdi.



\"MOTİVASYON SAĞLANMAK İSTENDİ\"

Dilekçede, Rocky karakaterinin boks müsabakalarında sergilediği mücadeleci tavrın, futbol müsabakasına da yansıtılmasının amaçlandığı, Galatasaray takımı oyuncularına motivasyon sağlanmak istendiği ifade edildi. Ancak 12numara.org hesabının kullanıcısı şüpheli veya şüphelilerin bu konuda bir takım paylaşımlar yaparak pankart ve atılan tezahüratlarla FETÖ bağlantısı olduğuna dair asılsız iddialar ortaya attığı belirtildi. Bu bağlantı sonrasında Başbakan Binali Yıldırım verdiği falimatla soruşturma başlatıldığı anlatılan dilekçede, \"Galatarasay taraftarı olarak spor kulübümüzün isminin ve bu spor kulübünü sevdiğimiz desteklediğimiz için adlarımızın Fetullahçı Terör Örgütü ile aynı cümlede kullanılmak ve tüm Türkiye\'ye gerçek gibi yansıtılmak suretıyle şahsımıza iftira atılmıştır. İşbu iftira ve yaratılan haksız ve mesnetsiz algı dolayısıyla son derece üzüldüğümüzü belirtmek isteriz\" denildi.



HAKLARINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMASI İSTENDİ

Dilekçede, \"12numara.org\" rumuzlu sosyal medya kullanıcısı şüpheli veya şüphelilerin \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama\", \"6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca şiddete neden olabilecek açıklamalar\", \"İftira\" ve \"Hakaret\" suçlarından haklarında soruşturma açılarak cezalandırılmaları talep edildi.

Dilekçede, ayrıca şüphelilerin tutuklanması ve kullandıkları Twitter hesabına erişimin de engellenmesi talep edildi.

