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Galatasaraylılar'dan kampanya: GSÜ okul olarak kalsın

Galatasaray Üniversitesi'nde çıkan yangının ardından öğrenciler ve hocalar binanın okul olarak kalması için kampanya başlattı

23 Ocak 2013 11:59

Galatasaray  Üniverisitesi'nin boğazı gören 142 yıllık tarihi binasında dün akşam saatlerinde yangın çıkmasının ardından binanın tamamen boşaltılabileceği konuşulmaya başlandı. Okulun boşaltılıp otel olabileceği yönündeki iddialara karşın  Galatasaray öğrencileri ve hocaları harekete geçti.

Sosyal medya üzerinden kampanya başlatan Galatasaraylılar, "GSÜ restore edilerek okul olarak kalsın"  dedi.

Ayrıca Kültür Bakanlığı'ndan tarihi binanın geleceğine ilişkin bir açıklama beklediklerini ifade eden Galatasaraylılar, şöyle dediler:

"Galatasaray Üniversitesi'nde çıkan yangından sonra okulun geleceği muallak.

Yangın henüz sönmeden otele dönüştürülmesi ihtimalinden söz edilmeye başlandı bile. Canlı yayına çıkan bir öğrenci, okula binanın otel yapılmasıyla ilgili tekliflerin geldiğini söyledi.

Durumun vahametini anlamak için tarihçi olmaya gerek yok. Geçmişin izlerinin hızla silindiği, binaların "yangın" yoluyla dönüşüme uğrayarak ticarileştiği bir zamanda yaşadığımızın farkındayız.

İçindeki bütün bilgi birikimi, belgeleri, süslemeleriyle yok olan binanın otele dönüştürülmesi acımızı ve tarihimizi bir kat daha yok edecek.

Sizlerin derhal bir açıklama yaparak binanın geleceği hakkında endişelenen öğrencileri, hocaları, tarihçileri ve duyarlı vatandaşları bilgilendirmenizi, binanın gelecekte de okula ait kalacağının ve hiç bir şartla otel ya da benzeri ticari bir amaçla kullanılmayacağının sözünü vermesinizi talep ediyoruz"

Galatasaraylılar yangının ardından bugün okulda "Hepimiz üniversitemizdeyiz. GSÜ Yanıyor, GSÜ Uyanıyor!" sloganıyla eylem yapacak.  Eylem Galatasaray binasının önünde saat 15.00'te yapılacak.


 

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