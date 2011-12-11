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Dünya

Galatasaraylılar Washington'da buluştu WASHINGTON (A.A)

11 Aralık 2011 09:26

-Galatasaraylılar Washington'da buluştu WASHINGTON (A.A) - 11.12.2011 - ABD'nin başkenti Washington'da ''GalatasarayDC'' kuruldu. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan ise tuttuğu Fenerbahçe takımının kravatın yanı sıra Galatasaray broşu takarak resepsiyonuna katıldı. Washington DC Galatasaray Taraftar Derneği, GalatasarayDC tarafından derneğin kuruluş işlemlerinin tamamlanması dolayısıyla ATAA Türk Evi'nde gece düzenlendi. Başkent çevresindeki Galasaraylıların buluştuğu geceye, Büyükelçi Tan da katıldı. Tan, burada yaptığı konuşmada, kızı hariç ailece Fenerbahçeli olduklarını belirterek, ''Kızımız bizi yarı yolda bıraktı, tüm ikna çabalarımıza rağmen başarılı olamadık ama kendisi de sizler gibi Galatasaraylı'' dedi. ''Yanlışlığa mahal vermemek için kendi takımımın rengiyle geldim'' diye espri yapan Tan, sarı-lacivert kravatını gösterdi. Tan, ceket yakasındaki broşu da göstererek, ''Ama Galatasaray armasını da gururla takıyoruz'' diye konuştu. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmek için 1000 gün beklediğini ve sonunda muvaffak olduğunu belirten Tan, Galatasaray'ın Türkiye'nin en güzide takımlarından biri olduğunu da kaydetti. Dernek Başkanı İlhan Sami Özulu ise konuşmasının sonunda Fenerbahçeli Tan'ın koluna, Galatasaray bilekliğini taktı. -''Galatasaray, ABD'nin her tarafına yayılmış durumda'' - ABD'de ''Galatasaray USA'', ''Galatasaray Chicago'', ''Galatasaray DC'', ''Galatasaray California'' derneklerinin bulunduğunu, bunların yanı sıra Teksas ve Hawaii'de de dernek çalışmalarının devam ettiğini anlatan Özulu, ''Galatasaray, ABD'nin her tarafına yayılmış durumda'' dedi. Özulu, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile Rizespor, Giresunspor ve hatta Karşıyakaspor'un derneklerinin New York'ta olduğunu ama başkentte Galatasaray dışında bir kulübün derneğinin bulunmadığını dile getirerek, ''Umuyoruz yakın gelecekte diğer kulüpler de burada taraftar derneği oluştursun ve tatlı bir rakiplik oluşsun'' dedi. Dernek kurucularından biri olan başkan yardımcısı Sıtkı Kazancı da toplantılara ailece katıldıklarını belirterek, ''Eşim Amerikalı, kızım Türkçe bilmiyor ama onlar da benimle birlikte Galatasaraylı oldular'' dedi.

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