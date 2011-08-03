-GALATASARAYLILAR İFTARDA BİR ARAYA GELDİ İSTANBUL (A.A) - 02.08.2011 - Galataraylılar, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneğinin (GSYİAD) geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi. Galatasaray Adasındaki iftar yemeğine Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, kulübün yönetim kurulu üyeleri Semih Haznedaroğlu, Abdurrahim Albayrak, Necati Demirkol, eski başkanlardan Alp Yalman ve sarı-kırmızılı camiadan çok sayıda davetli katıldı. GSYİAD Başkanı İsmail Sarıkaya, yemekte yaptığı konuşmada, amaçlarının Galatasaray camiasını bir araya getirmek olduğunu belirterek, ''Geleneksel olarak yaptığımız iftar yemeğine her sene katılım giderek artıyor. Amaç Galatasaray camiasını bir araya getirmek, birlikte olmak ve kaynaşmak. Zaten dernek olarak bizim de amacımız camiamıza destek sağlamak, hem maddi hem de manevi katkıda bulunmak'' diye konuştu. Sarıkaya, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın yanına da bir çadır kurduklarını ve burada 8 Ağustos Pazartesi günü de bir iftar yemeği vereceklerini söyledi. Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar ise GSYİAD'ın giderek büyüdüğünü ve Galatasaray Kulübüne büyük katkılar sağladığını ifade ederken, Abdurrahim Albayrak ise birlik ve beraberlik mesajı vererek, ''Böyle birlik ve beraberlik içinde olduğumuz zaman kimse bize bir şey yapamaz'' dedi. Yemekte İrfan Aktar, Semih Haznedaroğlu, Abdurrahim Albayrak, Necati Demirkol ve Alp Yalman derneğin yeni üyelerine plaket verdi.