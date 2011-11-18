Galatasaraylılar Beşiktaş primini reddetti

T24 - Galatasaraylı futbolcular, Kayserispor maçı sonrasındaki haberlerden rahatsız oldu, yönetimin Beşiktaş derbisi için vermeye hazırlandığı özel primi reddetti. Sarı-kırmızılılar, “Cim-Bom sevgisi ve forması para ile ölçülemez” diyerek tavırlarını ortaya koydu



Galatasaray’da, Beşiktaş derbisi öncesi ilginç bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetim, siyah-beyazlılar karşısında galibiyet için özel prim vermeye hazırlanırken, futbolcular ise bu düşünceyi reddetti.



Kayseri maçı sonrası uçakta prim istedikleri için eleştirilen oyuncular, bu kez tam tersi bir harekette bulundu. Sarı-kırmızılı futbol komitesinin Beşiktaş maçı öncesi motivasyonu artırmak için düşündüğü prim jestine futbolcular olumsuz yanıt verdi. Başta Kaptan Sabri olmak üzere, yerli oyuncuların, konuyu teknik kadro ve yöneticilere ileterek, Kayseri dönüşü uçaktaki prim pazarlığının medyaya yansıması üzerine, kendilerini zor durumda bıraktığını söylediler.



Futbolcuların “Bizi paragöz yaptılar. Oysa zor şartlar altında alınmış bir galibiyet vardı. Kayseri’deki galibiyet sonrası, oyuncular ile yöneticiler arasında böylesine samimi bir sohbetin geçmesi doğaldır. Kaldı ki işin içinde espriler ve kahkahalar vardı. Galatasaray sevgisi ve forması para ile ölçülemez. Abdurrahim Albayrak ile futbolcular arasındaki sıcak ilişki içinde bu tarz sohbetler olabilir” dediği öğrenildi.



Futbolcuların bu hassas tavrı, yöneticileri de memnun etti. Sarı-kırmızılılarda, Bursa galibiyeti sonrası Albayrak’ın soyunma odasında 7 bin 500 dolarlık primi iki katını çıkarması, yönetim içerisinde eleştirilere yol açmış ve Kayseri dönüşü bu nedenle oyuncuların isteğine olumlu yanıt verilememişti.

