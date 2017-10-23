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Spor

Galatasaraylı yöneticiden Cüneyt Çakır'a eleştiri: Bu akşam hakem cinayeti yaşandı

"Başta Rıdvan Dilmen olmak üzere herkes tarafsız olmalı; formasını bir kenara koymalı"

23 Ekim 2017 01:58

Galatasaray yöneticisi Ural Aküzüm, golsüz beraberlikle biten Fenerbahçe derbisinin ardından maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın kötü bir yönetim sergilediğini savunarak, "Bu akşam bir hakem cinayeti yaşanmıştır. Ben bu kadar yanlış kararlar görmedim" dedi.

Başta Rıdvan Dilmen olmak üzere spor yorumcularının tarafsız olması gerektiğini vurgulayan Aküzüm, "Başta Rıdvan Dilmen olmak üzere tüm yorumcuları tarafsız olmaya çağırıyorum. Kimse kusura bakmasın. Yorumculuk yaparken herkes formalarını bir kenara koysun" diye konuştu.

Karşılaşmanın ardından A Spor canlı yayınına telefonla bağlanan Aküzüm'ün açıklamasının bir kısmı şöyle:

"Taraftarımızın yaptığı işler her zaman beğenilmiştir. Bu akşam yaptıkları koreografi de motivasyon içindir. Bu akşam bir hakem cinayeti yaşanmıştır. Ben bu kadar yanlış kararlar görmedim. Taraftarı yanlış kararlarla tahrik edip üstüne bedel ödetmeye çalışıyorlar. "

"Başta Rıdvan Dilmen olmak üzere yorumcular formalarını bir kenara koyup tarafsız olmalı"

"Başta Rıdvan Dilmen olmak üzere tüm yorumcuları tarafsız olmaya çağırıyorum. Kimse kusura bakmasın. Yorumculuk yaparken herkes formalarını bir kenara koysun. Bu bir kamu görevidir. Algı oluşturup bize baskı yapmak istediler. Türkiye'de futbolu yönetenler artık bu hakem problemini çözmeliler."

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