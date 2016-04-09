Galatasaraylı yönetici Özyalçın: Utancımdan Galatasaray forması giyemiyorum!

Galatasaray Kulübü 2.Başkanı Cengiz Özyalçın, takımının Çaykur Rizespor’la yaptığı maç sonunda verdiği röportaj sırasında medya mensuplarının soruları üzerine sesini yükselterek, sinirli yanıtlar verdi. Özyalçın, Ben utancımdan Galatasaray forması giyemiyorum. Tırnaklarımı yiyorum” dedi.

Hürriyet’in haberine göre, Özyalçın uzun süren açıklamalarının ardından halen soruların devam etmesi üzerine röportaj devam ederken mikrofonları itti.

Cengiz Özyalçın'a stattan ayrılırken bazı taraftarlar tepki gösterdi. Sakin şekilde yaşanan 3 kişilik taraftar Özyalçın'a takımla ilgili sitem ederken Drogba'nın sözünü hatırlatıp " İki takım arasındaki puan farkı 15 ise o ezeli rekabet değildir. Ben utancımdan Galatasaray forması giyemiyorum. Tırnaklarımı yiyorum" diye serzenişte bulundu.

İkinci Başkan Cengiz Özyalçın " Bak benim kravatım sarı kırmızı. Herkes Galatasaraylı olamaz." Dedi. Taraftar ise Cengiz Özyalçın'a " Kimse de Galatasaray'ı bu duruma düşüremez" diye karşılık verdi.

Ardından Galatasaray taraftarı ise bunun üzerine " Çarşamba günü yenin Fenerbahçe'yi mahcup edin bizi" diye son verdi.