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Spor

Galatasaraylı yönetici Cenk Ergün'den Okan Buruk açıklaması

"Galatasaray arması ile mücadele eden herkes bizim için çok değerlidir

13 Aralık 2017 01:33

\"Galatasaray arması ile mücadele eden herkes bizim için çok değerlidir. Bir şekilde birileri tarafından onlara zarar verilmeye çalışılması bizim izin veremeyeceğimiz bir şeydir\"

\"Turu atladık ama sonuç bize yakışmadı\"

Galatasaray Sportif AŞ Futbol Direktörü Cenk Ergün, Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk\'un, Igor Tudor hakkındaki sözleriyle ilgili olarak, \"Galatasaray, teknik direktörü hakkında kimsenin böyle konuşmasına izin vermez\" dedi.
Sivas Belediye Spor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuşan Cenk Ergün, ilk olarak maçı şu ifadelerle değerlendirdi;
\"Turu atladık ama sonuç bize yakışmadı. İlk maçın 5-1 bitmesinden sonra forma şansı yakalamayan ve altyapıdan arkadaşlarımız için değerlendirmeleri gereken bir şanstı. Oynamadıkları için şans bulamayan arkadaşlarımız bu şansı değerlendiremediler. Biz de onlar hakkında bir değerlendirme yapacağız\" dedi. 
Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk\'un, Galatasaray Takımı Teknik Direktörü Igor Tudor hakkında sarf ettiği sözler hakkında da konuşan Cenk Ergün, \"Hocadan Okan Buruk ile ilgili tartışmaya girmemesini rica ettim. Bunları tartışmak ne kadar ciddi bilmiyorum. Galatasaray arması ile mücadele eden herkes bizim için çok değerlidir. Bir şekilde birileri tarafından onlara zarar verilmeye çalışılması bizim izin veremeyeceğimiz bir şeydir. Bunu da en iyi Okan Buruk\'un bilmesi gerekir. Galatasaray, teknik direktörü hakkında kimsenin böyle konuşmasına izin vermez. Biz hiçbir zaman tansiyonu yükseltmek istemedik. Geri adımları bekledik. Gerekenin; gereken şekilde yapmadığını görünce mecbur kalıyoruz bu tarz açıklamalara... Hakkında konuşulan isim Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü\'dür. Hem içimizden hem de dışımızdan kimse Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü hakkında bu şekilde konuşamaz\" ifadelerini kullandı.
Kırmızı kart gören Bafetimbi Gomis ile ilgili de gereken itirazları yapacaklarını ifade eden Cenk Ergün, \"Gomis\'in kırmızı kartının 1 maçlık ceza ile geçilmesi gerektiğini biz doğru görüyoruz. Biz savunmamızı Perşembe akşamına kadar bu doğrular üzerine kuracağız. Onların değerlendirmesini bekleyeceğiz. Bu bir prosedür. Biz de üzerimize düşeni yapacağız\" diyerek sözlerini tamamladı. 

İSTANBUL / DHA

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