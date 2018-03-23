Galatasaraylı yıldıza resmi teklif: 18 milyon Euro!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Garry Rodrigues için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri sarı kırmızılılara teklif getirmeye devam ediyor.

West Ham kulübünün Garry Rodrigues için 12 milyon Euro'luk (58.7 milyon lira) teklif yaptığı öğrenildi.

Devre arasında Badou Ndiaye'yi 16 milyon Euro'ya Stoke City'ye satan Galatasaray yönetiminin teklifi az bulduğu öğrenildi.

Genç yıldızın fiyatını 18 milyon Euro (88 milyon lira) olarak belirleyen Sarı-Kırmızılılar sezon sonuna kadar Rodrigues'in fiyatının daha da artacağını düşünüyor.

Özellikle Fatih Terim'in gelişinin ardından müthiş bir çıkış yakalayan Garry Rodrigues kariyerinin en başarılı performansını gösteriyor.

Genç yıldız ligde 6 gole imza attı.