Galatasaraylı Drogba İstanbul'da



Galatasaray, Çin'in Shanghai Shenhua takımından transfer ettiği dünyaca ünlü Fildişi Sahilli oyuncu Didier Yves Drogba, İstanbul'a geldi.

Sarı-kırmızılı takımın 1,5 futbol sezonu için renklerine bağladığı Fildişi Sahilli futbolcuyu taşıyan özel uçak saat 17.30 sularında Atatürk Havalimanı'na indi.

Uçak, özel jetler için kullanılan hangara alınırken, Fildişi Sahilli oyuncu ve beraberindekiler burada uçaktan indiler.

Özel jette Drogba ve aile bireyleriyle birlikte Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Emir Sarıgül, Sportif Koordinatör Bülent Tulun ve menajeri Ceylan Çalışkan da bulundu. Uçağı havalimanında Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim Albayrak ve kulüp yetkilileri karşıladı.

Drogba uçaktan inerken merdivenlerinde kendisine verilen sarı-kırmızılı bayrağı açtı ve basın mensuplarına poz verdi.

Fildişi Sahilli futbolcu, hangarda yapılan karşılamanın ardından kendisi için bekletilen minibüse bindi ve bu araçla Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı. Yıldız oyuncuyu, terminal çıkışında ise çok sayıda taraftar karşıladı.

Kendisini bekleyen çok sayıda taraftarı selamladı

Fildişi Sahilli futbolcu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaparken, alandan ayrılmadan önce kendisini karşılamaya gelen taraftarları selamladı.

Terminalin çıkış kapısı önünde duran Drogba, üzerinde isminin yazılı olduğu sarı-kırmızılı atkıyı havaya kaldırarak taraftarlara gösterdi. Fildişi Sahilli futbolcu, şapkasını çıkarıp kendisine sevgi gösterilerinde bulunan taraftarları selamladı. Drogba'nın, bir süre taraftarın coşkusunu hayranlıkla izlediği görüldü.

Drogba'yı terminalin kapısında gören taraftarlar ise meşaleler yakıp tezahüratlarla yeni transferlerine sevgi gösterileri yaptı. Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi, taraftarları selamladıktan sonra yeniden terminale girdi.

Drogba, daha sonra terminalden ayrılarak Florya Metin Oktay Tesisleri'ne doğru yola çıktı.