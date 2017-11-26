Galatasaraylı Yasin Öztekin: "Benim için zor bir süreçti"

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray\'ın Aytemiz Alanyaspor\'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede 1 gol 1 asistle oynayan Yasin Öztekin, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.

Oynamadığı dönemin kendisi için zor bir süreç olduğunu söyleyen Yasin, \"En son ilk 11\'de ne zaman oynadım hatırlamıyorum. Zor bir süreçti. Buradaki 4\'üncü senem. 120 maça çıktım. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum iyi başladılar, iyi puan topladılar. Hoca için de kadroyu değiştirmek kolay değildi. Ama çalıştığın zaman, her şeyin zamanı geliyor. Ben de çok çalıştım, bugünü bekledim. 1 gol attım, 1 asist yaptım. 3 puan aldık. İnşallah hocam daha fazla şans verir\" dedi.

\"KOLAY DEĞİLDİ\"

Çok iyi çalıştığını vurgulayan Yasin Öztekin, \"Çok iyi çalıştım, bugün sahada kendimi rahat hissettim, elimden gelenin en iyisini yaptım. 13 hafta oynamadım, bir baskı vardı. Kolay değildi ama iyi oynadım\" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli oyuncu son olarak Beşiktaş derbisi ile ilgili, \"Beşiktaş ligin en iyi takımlarından birisi. Ama şampiyon olmak istiyorsak 3 puanı almalıyız\" diyerek sözlerini noktaladı.

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-Yasin Öztekin\'in açıklamaları