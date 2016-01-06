Galatasaraylı Umut Bulut: Sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacağız

Galatasaray forveti Umut Bulut, devre arasında güçlenecek kadrolarıyla şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacaklarını belirtti.

Umut Bulut, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu ziyaretinde yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın da şampiyonluk yarışında olduğunu belirterek, sonuna kadar mücadeleye devam edeceklerini aktardı.

Bakırköy Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Umut, lider Beşiktaş'ın 11 puan gerisinde bulunduklarını kaydederek, "Üç puanlık sistemde 11 puan geride olmamız çok önemli değil. Takım olarak şampiyonluk mücadelesinin içinde olacağımıza inanıyoruz. Sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacağız. Ara transferde güçlenen kadromuzla mücadelede biz de varız" ifadelerini kullandı. Galatasaray taraftarı olan Bülent Kerimoğlu, Umut Bulut'a başarılar dilerken milli futbolcu, Kerimoğlu'na sarı-kırmızılı oyuncuların imzaladığı formasını hediye etti.