Galatasaraylı taraftarlar Ünal Aysal'ı artık istemiyor!

Galatasaraylı taraftarların internetteki en önemli buluşma noktası olan webaslan.com’da yapılan “Ünal Aysal kalmalı mı?” anketine katılan taraftarların ezici bir çoğunluğu ‘hayır’ dedi.

25 Ekim’de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapma kararı alan Galatasaray’da, Ünal Aysal’ın yeniden başkanlığa aday olup olmayacağı belirsizliğini korurken, bu konuda taraftarlar arasında yapılan bir anketin sonuçları büyük şok yarattı.

Sarı kırmızılı taraftarların internetteki en büyük buluşma noktası olan webaslan.com’da düzenlenen “Ünal Aysal kalmalı mı?” başlıklı ankete katılan taraftarların yüzde 74.7’si (bugün saat 16.45 itibariyle) ‘hayır’ cevabını verdi. Ünal Aysal’ın başkanlığa devam etmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 25.3 olarak gerçekleşti.

Aysal çifti düğünde

Bu arada Ünal Aysal ile eşi Fani Aysal, dün akşam Çırağan Sarayı’nda İpek Ayaydın-Talat Abdik çiftinin düğününe katıldı. Düğünde Emir Sarıgül’ün de yer aldığı öğrenildi.