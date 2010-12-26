Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçeli oyunculara saldırdı

T24 - U17 Akademi Ligi Marmara Grubu'nun 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maç çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Olaylarda 2 oyuncunun burnu kırıldı, 13 futbolcu hastaneye kaldırıldı.

İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmada iki takım oyuncuları soyunma odasına giderken bazı taraftarlar ile Fenerbahçeli futbolcular arasında kavga çıktı. Kavgada iki futbolcunun burnunun kırıldığı öğrenilirken, yaralanan futbolcuların Bakırköy Devlet Hastanesi''nde tedavi altına alındığı bildirildi.

Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçta hiçbir polis bulunmazken, çıkan arbedeye sadece sahanın güvenlik görevlileri müdahele etti.



"Galatasaray kulübü ile bir ilgisi yok"

Fenerbahçe 17 Yaş Altı Kaleci Antrenörü Murat Doğan yaşanan olayları şu şekilde anlattı: İlk yarı bitiminden sonra soyunma odasına giderken taraftarlarla aramızda elektiriklenme yaşandı. Sonra sahaya inerek oyuncularımza saldırdılar. Ayırmaya çalıştık ama çok kalabalıklardı, dayak yedik. Şu an için 2 kişinin burnu kırık. 7-8 kişide de ezikler var. Galatasaray Camiası'yla bu olayın hiçbir alakası yok. Taraftarların bir araya gelip olay çıkarması var. Dediğim gibi camia ile bir alakası yok. Güvenlik güçleri biraz az kaldılar, sonradan geldiler ama geldiklerinde olay sona ermişti.



Galatasaray kulübü geçmiş olsun mesajı yayınladı

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe U17 takımıyla oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle sarı lacivertli kulübe geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan Galatasaray – Fenerbahçe U17 Ligi maçı, ilk yarı sonunda kontrolümüz dışında gerçekleşen saha olayları nedeniyle tatil edilmiştir. Yaşanan bu tatsız olaylardan dolayı Fenerbahçe U17 Takımı'na geçmiş olsun der ve Fenerbahçe Camiası'na üzüntülerimizi bildiririz."



"Bı spor canavarları cezasız kalmayacak"

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray U17 takımı ile oynadıkları karşılaşmada çıkan olayları kınadı. Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "U-17 Akademi Ligi'nde Kulübümüz U-17 takımı ile Galatasaray Kulübü Takımı'nın Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki karşılaşmasında son derece üzücü olaylar yaşanmıştır.

Karşılaşmanın 1-1 sona eren ilk yarısı sonunda bazı kendini bilmez ve taraftar demeye dilimizin varmadığı kişiler sahaya inerek sporcularımıza saldırmışlardır. Bakırköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına futbolcularımızdan birinin burnunun kırılmış olduğu diğerlerinin de çeşitli yerlerinden yaralanmış ve darp edilmiş oldukları görülmüştür. Sporcularımızın tedavileri hastanede devam etmektedir. Tüm sporcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu arada Kulübümüz avukatları ve yetkilileri ile derhal olaya müdahale etmiştir. Çocuklarımızın spor yaptığı bir alanda dahi çirkin yüzlerini gösteren bu kişileri şiddetle kınıyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak söz konusu olaya karışan tüm şahısların yakalanması ve cezalandırılması adına gerekli girişimleri yapıyoruz ve yapacağız. Kulübümüz bu çirkin olaya karışanların cezalandırılması adına gerek hukuki gerekse Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde her türlü girişimde bulunacaktır.

Bu spor canavarlarının cezasız kalmaması adına konunun sürekli takipçisi olacağız. Kamuoyunun da bu kişilerin saklanmaması ve hak ettikleri cezaya çarptırılmaları adına konuya hassasiyet göstereceğine eminiz. Galatasaray Kulübü yönetimi de olay anından itibaren söz konusu şahısların yakalanması adına gerek kulübümüz gerekse emniyet güçleri ile sürekli temas halindedir ve çalışmalar yürütmektedir."