Galatasaraylı taraftarlar, Erzurum'da sokağa döküldü

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

Galatasaray\'ın, İzmir\'de Göztepe\'yi 1-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesi ile Erzurum\'daki yüzlerce sarı kırmızılı taraftar sokağa döküldü. Ellerinde sarı kırmızı bayraklarla saatlerce eğlenen taraftarlar şampiyonluk sevincini doyasıya kutladı.

Galatasaray maçın bitiş düdüğü ile birlikte 21\'inci şampiyonluğunu ilan etti. Erzurum sokaklarına çıkan yüzlerce Galatasaray taraftarı kentte bayram havası estirdi. Cumhuriyet Caddesi\'ne çıkan taraftarlar attıkları slogan ve söyledikleri marşlar ile şampiyonluklarını kutlayarak eğlendiler. Çok sayıda taraftar otomobilleri ile konvoy yaparken, Yakutiye Meydanı\'na toplanan taraftarlar daha sonra Cumhuriyet caddesine çıkarak sloganlar eşliğinde yürüdüler.

BB ERZURUMSPOR İÇİN KUTLAMARA ARA

Galatasaraylılar daha sonra Süper Lig\'e çıkmak için Bursa\'da Gazişehir Gaziantep ile karşılaşan BB Erzurumspor maçını izlemek üzere kutlamara ara verdi. Gazişehir Gaziantep ile BB Erzurumspor\'un maçı başladığında ise Erzurum\'da hayat adeta durdu. Cumhuriyet Caddesi\'ne kurulan dev ekranda Erzurumlular zaman zaman yağan yağmura rağmen maçı izlediler. Mavi beyazlı taraftarlar Spor Toto 1\'inci Lig için takımlarını destekledi.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kutlamalardan detaylar

- İki taraftarın birlikte maç izlemesi