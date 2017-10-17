Galatasaraylı taraftarı darp eden 4 kişi serbest bırakıldı!

Süper Lig'in 8. haftasında takımının deplasmanda Konyaspor ile oynadığı maç için şehre gelen üniversite öğrencisi Hakan Karaoğlu'nu darp eden 4 kişi serbest bırakıldı.

Konya’da, Galatasaray taraftarı üniversite öğrencisi Hakan Karaoğlu’na saldırıp, elindeki sarı-kırmızılı formayı yakan 4 kişi, ‘nitelikli yağma ve kasten yaralama’ ile ‘Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu’na aykırı davranma’ suçlarından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Süper Lig’de mücadele eden Konyaspor, 14 Ekim günü Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda Galatasaray ile mücadele etti. Selçuk Üniversitesi birinci sınıf öğrencisi Hakan Karaoğlu, maçtan yaklaşık 3 saat önce karşılaşmanın oynanacağı stada doğru giderken, bir alışveriş merkezi önünde Konyaspor taraftarı 18 yaşındaki S.T., 15 yaşındaki M.K.C., 17 yaşındaki A.U. ve 20 yaşındaki E.F. tarafından yolu kesildi. Karaoğlu’na saldıran 4 şüpheli, ardından da elindeki poşette bulunan sarı-kırmızılı formayı alıp, yaktı. Saldırganlar bu anları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyada yayınladı. Görüntüler büyük tepki toplarken, Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli dün gözaltına alındı.

Sorgulamanın ardından ‘nitelikli yağma ve kasten yaralama’ ile Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu’na aykırı davranma’ suçlarından bugün adliyeye sevk edilen şüphelire, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.