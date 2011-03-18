-GALATASARAYLI TARAFTARDAN DERBİYE BÜYÜK İLGİ İSTANBUL (A.A) - 18.03.2011 - Bu sezon futbolda hedefi kalmayan ve Fenerbahçe'yi yenerek moral ve prestij bulmak isteyen Galatasaray'da taraftarlar, derbi maça büyük ilgi gösteriyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın başlamasına saatler kala metro ve otobüslerle Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'ya gelirken, stat çevresinde adeta izdiham yaşandı. Türk Telekom Arena'da oynanan ilk derbi maçta geniş güvenlik önlemleri alınırken, taraftarlar dikkatli bir şekilde üst aramasından geçirildi. Özel güvenlik görevlileri, ellerinde megafonlarla taraftarların içeri şemsiye, bozuk para ve bunun gibi yabancı maddelerle giremeyecekleri yolunda sürekli anons yaparak, uyarılarda bulundu. Bileti olmayan taraftarlar ise stat çevresine alınmadılar. -GÜVENLİK ORDUSU- Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaklaşık 5 bin kişilik güvenlik görevlisinin görev yaptığı bildirildi. Polis ve özel güvenlik elemanlarından oluşan birimler, Türk Telekom Arena'da adeta kuş uçurtmamaya çalıştılar. -FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR- Fenerbahçe taraftarları bu maç için özel olarak dizayn edilen misafir tribününe alındılar. Stat kapasitesi oranındaki 2 bin 600 Fenerbahçe taraftarı, önü polikarbon malzemeden yapılan ve cam gibi görünen bariyerlerin arkasında maçı izleyecekler. -KARABORSACILAR DEVREDE- Bundan önceki maçlarda tam olarak hiç dolmayan Türk Telekom Arena'da, yoğun ilgi gösterilen derbi maçla birlikte karaborsacılar da devreye girdi. Maç öncesinde biletler fahiş fiyatlara karaborsaya düşerken, 60 lira olan kale arkası biletlerin 250 liradan satıldığı gözlendi. -ÇANAKKALE ZAFERİ UNUTULMADI- Galatasaray Kulübü, Çanakkale Zaferi'nin 96. yıldönümünü unutmadı. Bu önemli gün nedeniyle, maç öncesinde Avustralyalı futbolcu Lucas Neill'in geçtiğimiz yıl Çanakkale Şehitliği'ne yaptığı ziyaretin görüntüleri, stat skorboardından yayınlandı. Ayrıca tribünlere, ''1481 Mekteb-i Sultani gururumuzdur'', ''1915'te mezunlar vermedik, şehitler verdik'', ''18 Mart... Unutmadık, Unutmayacağız, Unutturmayacağız'' yazılı pankartlar açıldı. -BAŞKAN POLAT TEFTİŞTE- Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, maç öncesi stat dışında incelemelerde bulunarak, yeni yapılan düzenlemeleri kontrol etti. Öte yandan, sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki derbide ilk kez uygulanan tepe kamerası sisteminin bu akşamki maçta da kullanılacağı bildirildi. -TAKIMLAR STADA GELDİ- Derbi öncesi stada ilk önce Galatasaray kafilesini taşıyan otobüs geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nden saat 18.30'da çıkan sarı-kırmızılı takımı taşıyan otobüs saat 19.30'da stat garajına giriş yaptı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden saat 18.50'de yola çıkan Fenerbahçe otobüsü ise saat 19.45'te stada geldi.