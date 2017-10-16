T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaraylı taraftar Konya’da darp edildi

Ural Aküzüm: O ‘delikanlı’ arkadaşlarla emniyet ilgilenecek

16 Ekim 2017 15:37

Konyaspor-Galatasaray maçını izlemek için Muğla'dan Konya'ya giden Galatasaraylı bir öğrenci, Konyaspor taraftarı olduğunu iddia eden kişilerce darp edildi.

Söz konusu olayın görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması sonrası Galatasaraylı Yönetici Ural Aküzüm, genç taraftarı derbiye davet etti; ‘’O arkadaşlar ile emniyet ilgilenecek’’ diye konuştu. Olayla ilgili Konya Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

 Maç öncesi 16.30 civarında olan olayda, elindeki poşette Galatasaray forması taşıyan genç, Martin Linnes imzalı olduğu öğrenilen formayı vermek istemeyince Konyaspor taraftarı olan bir grup tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldı. Formayı zorla alan saldırganlar formayı ateşe verdi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Galataraylı yönetici Ural Aküzüm bir paylaşımda bulundu. Aküzüm paylaşımında, "Konya'da mağdur olan öğrenci kardeşimiz Fenerbahçe maçında kulübümüzün misafiri olacak. O "delikanlı" arkadaşlarla emniyet ilgilenecek!" yazdı.

Aküzüm'ün paylaşımı sonrası Konyasporlu taraftarların tacizine uğrayan Galatasaraylı genç teşekkür etti.

Soruşturma başlatıldı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı. Darp edilen gencin ifadesi alınırken, 3 kişi olduğu belirlenen holiganları yakalamak için polis çalışmalara başladı.

Darp edilen genç, polise yan da hastaneye gitmezken, Başsavcılığın sosyal medyada olaydan haberdar olması ile soruşturmayı başlattığı öğrenildi.

 

ETİKETLER

darpkonyasporgalatasaraysoruşturmamaçMartin Linnesderbidavet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24