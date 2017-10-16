Galatasaraylı taraftar Konya’da darp edildi

Konyaspor-Galatasaray maçını izlemek için Muğla'dan Konya'ya giden Galatasaraylı bir öğrenci, Konyaspor taraftarı olduğunu iddia eden kişilerce darp edildi.

Söz konusu olayın görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması sonrası Galatasaraylı Yönetici Ural Aküzüm, genç taraftarı derbiye davet etti; ‘’O arkadaşlar ile emniyet ilgilenecek’’ diye konuştu. Olayla ilgili Konya Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Maç öncesi 16.30 civarında olan olayda, elindeki poşette Galatasaray forması taşıyan genç, Martin Linnes imzalı olduğu öğrenilen formayı vermek istemeyince Konyaspor taraftarı olan bir grup tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldı. Formayı zorla alan saldırganlar formayı ateşe verdi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Galataraylı yönetici Ural Aküzüm bir paylaşımda bulundu. Aküzüm paylaşımında, "Konya'da mağdur olan öğrenci kardeşimiz Fenerbahçe maçında kulübümüzün misafiri olacak. O "delikanlı" arkadaşlarla emniyet ilgilenecek!" yazdı.

Aküzüm'ün paylaşımı sonrası Konyasporlu taraftarların tacizine uğrayan Galatasaraylı genç teşekkür etti.

Soruşturma başlatıldı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı. Darp edilen gencin ifadesi alınırken, 3 kişi olduğu belirlenen holiganları yakalamak için polis çalışmalara başladı.

Darp edilen genç, polise yan da hastaneye gitmezken, Başsavcılığın sosyal medyada olaydan haberdar olması ile soruşturmayı başlattığı öğrenildi.