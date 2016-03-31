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Spor

Galatasaraylı Sneijder: Mutluyum, kalacağım

"Ailemin tehlikede olduğunu hissetsem bir dakika bile durmazdım..."

31 Mart 2016 14:42

Wesley Sneijder, hakkında çıkan transfer spekülasyonları ve Türkiye'de ayrılacağı yolundaki iddialara cevap verdi. Voetbal International'e açıklamalarda bulunan Sneijder, "Galatasaray’da hem sportif hem de finansal açıdan zor günlerden geçiyoruz. Ancak bu durumu fazla takmıyorum ve herkes takımda ne kadar mutlu olduğumu ve ayrılmak gibi bir düşüncem olmadığımı biliyor" dedi.

 

"Savaşmaya devam edeceğiz"

 

Bu sezon ligde istedikleri olmamasına rağmen Türkiye Kupası'nı kazanmak için savaşmaya devam edeceklerini söyleyen Sneijder, "Hem milli takımım hem de Galatasaray için içimde olumlu hisler var. Galatasaray’ın şu anda ne durumda olduğunu ve gelecek için neler yapmak istediklerini ve planlarını biliyorum. Aynı şey Hollanda Milli Takımı için de geçerli" dedi.

 

"Bir dakika bile durmazdım ama..."

 

İstanbul ve Ankara’da yaşanan terör saldırıları hakkında da konuşan Sneijder, "Umarım en yakın zamanda son bulur. Ailemin tehlikede olduğunu hissetsem bir dakika bile durmazdım ancak şu an böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil." diye konuştu.

 

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