Galatasaraylı Serdar Aziz, Inter'den aldığı transfer teklifine ne cevap verdi?

Galatasaray forması giyen Serdar Aziz, İtalya Serie A ekibi Inter'den gelen transfer teklifine ne yanıt verdiğini açıkladı.

Türkiye gazetesine verdiği röportajda konuyla ilgili gelen soru üzerine Serdar Aziz, şu yanıtı verdi:

"Bu takımın efsanesi olmak istiyorum. Umarım Bülent Korkmaz ve Popescu gibi unutulmaz oyuncular arasına girebilirim. Tekliflerin gelmesi normal çünkü şampiyon olduk ve iyi bir sezon geçirdik. Ama zaten büyük bir kulüpte oynuyorum Inter'de veya başka bir kulüpte oynamak gibi bir amacım yok, çünkü burada kalıp efsane olmak istiyorum."