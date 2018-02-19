T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaraylı Serdar Aziz: "Pozisyonun penaltıyla uzaktan yakından alakası yok"

Serhan TÜRK-İSTANBUL,(DHA) Galatasaraylı defans oyuncusu Serdar Aziz, 45+1'inci dakikada Mensah ile girdiği ikili mücadelede sonrası Halis Özkahya'nın verdiği penaltı kararının yanlış olduğunu söyledi

19 Şubat 2018 00:56

Serhan TÜRK-İSTANBUL,(DHA)

Galatasaraylı defans oyuncusu Serdar Aziz, 45+1\'inci dakikada Mensah ile girdiği ikili mücadelede sonrası Halis Özkahya\'nın verdiği penaltı kararının yanlış olduğunu söyledi.
Maçın 2\'nci yarısında sakatlığı nedeniyle oyununa devam edemeyen ve yerini Eren Derdiyok\'a bırakan Serdar Aziz, ilk yarının uzatma dakiklarında verilen penaltı kararı için şunları söyledi: 
\"Pozisyonun penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. Hatta orada bana faul yapıldı. Hissettiğim ağrı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldım. Son durumum yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Serhan TÜRKİSTANBULDHA GalatasaraylıSerdar AzizMensahHalisMaçınEren DerdiyokHattaHissettiğimSon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24