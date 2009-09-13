Galatasaraylı Sarp özür diledi

Galatasaraylı futbolcu Mustafa Sarp, "Tabata olmak üzere herkesten özür diliyorum" dedi.
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ilk golünü atan Mustafa Sarp, attığı
golle ilgili olarak, ''Pozisyonu görmedim ama dokunmasam da topun
içeriye girdiğini söylüyorlar. Ama tabii orada bulunmak, topa dokunmak
önemliydi'' diye konuştu.
Mustafa, Tabata ile yaşadığı olayla ilgili olarak ise, ''O
pozisyonda Tabata'nın samimiyetine inanmıyorum. Çok kötü bir yere darbe
aldım, ayağım kırılabilirdi. O acının stresiyle yapmış olduğum bir
hareketti. Bana yakışan bir hareket değil. Başta Tabata olmak üzere
herkesten özür diliyorum'' dedi.