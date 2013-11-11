Galatasaray'lı Sabri oynamadığı maçta kart gördü, twitter sallandı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe' 2-0 mağlup olan Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu oynamadığı maçta sarı kart görerek sosyal medyada gündeme oturdu.

Fenerbahçe'nin 2. golüne ofsayt gerekçesiyle itiraz eden Galatasaraylı futbolculardan Sabri, 4. hakem ve sonrasında orta hakem ile yaşadığı diyalogun ardından sarı kart gördü. Radikal'de yer alan habere göre, uzun süre tepki gösteren ve itiraz eden Sabri, sarı kart ile cezalandırıldı. Yedek kulübesindeki Sabri, maçta oynamadan böylece bir sonraki hafta cezalı duruma düştü.

Bu durum Twitter'da da en dikkat çeken başlıklardan biri oldu...

Semih Yazıcı

Maçın yıldızı SABRİ SARIOĞLU dur :D :D

Semra Özden

Bir Sabri Sarıoğlu farkı,maçta olmadığı halde sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü

deszcz...

Dur bi sarı kart göreyim de oynadı sansınlar! -Sabri Sarıoğlu / 10 Kasım 2013

Karali

İlişki durumum: Sabri Sarıoğlu'nun oyuna girmeden sarı kart yiyip cezalı durumuna düşmesi gibi

ebru arslan

Sabri Sarıoğlu eve giderken kırmızı kart yemis:d

Ali Coskun

Hay allah ya Sabri Sarıoğlu eve giderken kırmızı kart görmüş