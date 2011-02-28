-GALATASARAYLI OYUNCULARDAN YALANLAMA İSTANBUL (A.A) - 28.02.2011 - Galatasaray'da İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı sonrası kavga ettikleri ileri sürülen Milan Baros ve Juan Culio ile dünkü antrenmanda yine Baros'la tartıştığı ileri sürülen Juan Pablo Pino, birlikte açıklama yaparak haberleri yalanladılar. Galatasaray TV'de canlı yayına katılan Milan Baros, Juan Culio ve Juan Pablo Pino, kendileriyle ilgili basına yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, kafalardaki sorulara açıklık getirdiler. İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı sonunda Culio ile aralarındaki sinirli diyalog fotoğraflara da yansıyan Baros, takım olarak çok yenilgi aldıklarını, kaybettikleri son maçın ardından da üzülmesinin ve sinirlenmesinin normal olduğunu kaydederken, şunları söyledi: ''Özellikle maçı kaybediş şeklimize çok sinirlerdim. Ama takımda kimseyle problem yaşamadım, soyunma odasında yine kimseyle problemim olmadı. Sadece bu şekilde yenildiğimiz için genel olarak sinirliydim. Maç sonunda ise Culio yanıma gelerek beni sakinleştirmeye çalıştı. Sakin olmamı istedi. Söyledikleri de doğruydu. Daha sakin olmalıydım. Kendisiyle aramızda en ufak bir problem yok.'' Çıkan haberlerden dolayı basına olan tepkisini de dile getiren Baros, ''Medya problem yaratmaya çalışıyor. Hikayeler yazıyorlar ve buna anlam vermiş değilim. Olmayan, gerçekleşmemiş şeyler, gerçekmiş gibi yazılıyor. Basına saygı duyuyorum ve aynı şekilde onlardan da saygı bekliyorum. Olmayan olayların, gerçekleşmeyen şeylerin yazılması beni çok üzüyor ve yıpratıyor. Böyle devam ederse yönetimle konuşup, röportaj vermemek gibi de olabilir, bir tepki koymak istiyorum'' ifadelerini kullandı. -CULİO: ''BAROS'U SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTIM''- İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı sonrası soyunma odasında Baros'la yumruklaştığı ve hatta yaralandığı şeklinde hakkında haberler çıkan Arjantinli futbolcu Culio, bunların gerçek olmadığını kaydetti. ''Bunu yalanlamak için kameraların beni yakından çekmesi ve yaram olup olmadığına bakılması yeterli. Kameralar yaram veya patlayan bir yerimin olup olmadığını çekebilir'' diyen Culio, ''Bu haberler tamamen yalan. Bir mağlubiyetin ardından sinirlerin gergin olması normal. Baros ile aramızda bir problem yaşanmadı. Maçtan sonra Baros gergindi ve ben de öyleydim. Onu biraz sakinleştirmek için yanına gittim. (Yapacak bir şey yok) dedim. Aramızda başka bir konuşma olmadı'' diye konuştu. -PİNO: ''İZİN ALARAK EVİME GİTTİM''- Dün yapılan antrenmanda yine Baros ile sorun yaşadığı ve izinsiz olarak tesislerden ayrıldığı şeklinde haberler için Pino, takımın kötü gittiği dönemde bu tip haberleri anlayabildiğini dile getirirken, ''İşler kötü gittiğinde böyle yalan haberler her yerde çıkabiliyor. Hiçbir oyuncuyla bir kavgam ya da problemim olmadı. Dünkü antrenmanda böyle bir şey yaşanmadı. Antrenman öncesi kendimi iyi hissetmiyordum. Hocamdan özel olarak izin alıp evime dinlenmeye gittim. Tamamen rahatsız olmamdan dolayı hocamın izniyle tesislerden ayrıldım'' dedi. Diğer yandan, açıklamalar sonrası 3 futbolcu birbirlerine sarılarak görüntü verirlerken, yayını kamera arkasından izleyen bazı futbolcuların, bu üç ismi güldürmeye çalışmaları dikkati çekti.