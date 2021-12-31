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Spor

Galatasaraylı Nelsson'a İtalya'dan dev talip

25 yaşındaki Danimarkalı savunmacının serbest kalma bedeli 25 milyon euro

31 Aralık 2021 12:53

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, sezon başında Kopenhag’dan 7 milyon euroya gelen 23 yaşındaki Victor Nelsson'u satın alma opsiyonu ile renklerine katabileceği iddia edildi.

İtalyan devi Inter Galatasaray'ın genç stoperi Victor Nelsson’u mercek altına aldı.

Skorer'de yer alan habere göre, Inter, Nelsson için sarı-kırmızılılara teklif sunacak. Bu sezon Cim-Bom’da özellikle Marcao ile beraber oynadığında iyi bir performans sergileyen genç oyuncu için astronomik bir teklif gelmesi durumunda yönetimin değerlendirilmeye alacağı belirtildi.

25 yaşındaki Danimarkalı savunmacının serbest kalma bedeli 25 milyon euro.

 

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