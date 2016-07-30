Galatasaraylı milli yüzücüye saldırı!

Milli yüzücü Halime Zülal Zeren'in babası olan Zihni Zeren, kızının hakkının yendiğini öne sürerek, Rio Olimpiyatları kafilesinde yer alan Galatasaraylı yüzücü Ekaterina Avramova'ya sözlü saldırıda bulundu ve tehdit etti. Zihni Zeren özür diledi, ancak Avramova suç duyurusunda bulundu.

Bulgar asıllı Avramova, saldırıyla ilgili suç duyurusunda bulunurken Zihni Zeren özür mesajı yayınladı ve şunları söyledi: "Yaşanan olay önceden tasarlanmış bir eylem değildir. Bir anlık sinirle yaşanan talihsiz olaydan dolayı üzgünlüğümü ve pişmanlığımı ifade eder, milli sporcumuza katılacağı Rio Olimpiyatları’nda başarılar dilerim."



Milli yüzücü Halime Zülal Zeren’in babası olan Zihni Zeren daha önce de kızının hakkının yendiğini ve Avramova’nın kızının yerine olimpiyatlara gittiğini savunmuştu.

"Senin ağzını burnunu kırarım"

Avramova, olayı şöyle anlattı: "Yüzme dalında Milli sporcuyum. 2016 Rio Olimpiyatlarına hazırlanmak için antrenman yapıyorum. 28.07.2017 antrenmanı mı bitirdikten sonra konakladığım Volley Otel'e geçtim. Daha önceden planlanmış saat 12:00 sıralarındaki röportajı yapmak için medya mensupları ile beraber oturduk. 15 dakika röportaj yaptıktan sonra başka bir Milli Yüzücüsü sporcusunun velisi Zihni Zeren, niye bununla röporaj yapıyorsunuz, sen benim kızımın hakkını yedin. Rio'ya gidiyorsun, sen hırsızsın, bununla röportaj yapmayın, ... diye hakaret etti. Ben de röportajın devamı olan havuz başında fotoğraf çektirmek için antrenmanımı yaptığım tesislere gittim.

Fotoğraf çekiminden sonra Voley Otel önündeki kafeye gideceğim sırada Zihni isimli şahıs, 'Bu yolu kullanamazsınız, bu yol Voleybol Federasyonu'nun, benim çalıştığım yerin, ...' diyerek hakaretlerine devam etti. Otele geldim, bu otel de federasyona bağlı olduğu için 'Burada kalamazsın, kalırsan senin bacaklarını, ağzını burnunu kırarım' diye tehdit etti. Eşyalarımı toplayarak polisi çağırdım. Gelen polisler ile polis merkezine geldik. Bana hakaret ve tehdit eden Zihni Eren isimli şahıştan davacı ve şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum."