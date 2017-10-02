Galatasaraylı milli futbolcular

İSTANBUL,(DHA) - SÜPER Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nunda haftayı Karabükspor galibiyeti ile moralli bitiren lider Galatasaray\'da milli takımlara giden futbolcular belli oldu.

A Milli Futbol Takımımızın İzlanda ve Finlandiya ile oynayacağı Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarının aday kadrosuna Tolga Ciğerci, Serdar Aziz ve Selçuk İnan davet edilmişti.

Sarı kırmızılılarda yabancı futbolcular; Younes Belhanda Fas, Sofiane Feghouli Cezayir, Garry Rodrigues Yeşil Burun Adaları, Badou Ndiaye Senegal, Martin Linnes Norveç, Eren Derdiyok İsviçre ve Fernando Muslera Uruguay kadrolarına dahil edildi.