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Spor

Galatasaraylı milli futbolcular

İSTANBUL,(DHA) - SÜPER Lig İlhan Cavcav Sezonu'nunda haftayı Karabükspor galibiyeti ile moralli bitiren lider Galatasaray'da milli takımlara giden futbolcular belli oldu

02 Ekim 2017 17:58

İSTANBUL,(DHA) - SÜPER Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nunda haftayı Karabükspor galibiyeti ile moralli bitiren lider Galatasaray\'da milli takımlara giden futbolcular belli oldu.
A Milli Futbol Takımımızın İzlanda ve Finlandiya ile oynayacağı Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarının aday kadrosuna Tolga Ciğerci, Serdar Aziz ve Selçuk İnan davet edilmişti.
Sarı kırmızılılarda yabancı futbolcular; Younes Belhanda Fas, Sofiane Feghouli Cezayir, Garry Rodrigues Yeşil Burun Adaları, Badou Ndiaye Senegal, Martin Linnes Norveç, Eren Derdiyok İsviçre ve Fernando Muslera Uruguay kadrolarına dahil edildi.

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