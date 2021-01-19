T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaraylı Mbaye Diagne, "kural dışı hareket" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi

19 Ocak 2021 18:06

Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, kural dışı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MBAYE DIAGNE'nin 17.01.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 18.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER

galatasaraybeşiktaşmbaye diagnederbi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24