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Spor

Galatasaraylı Mariano devreyi kapattı

Galatasaray Kulübü, Brezilyalı sağ bek Mariano'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

10 Aralık 2017 19:45

Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'u 4-2 yenen Galatasaray, Mariano'nun sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresinde talihsiz bir şekilde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Brezilyalı oyuncunun sol bacak üst arka adalede ikinci derece zorlanma tespit edildiği bildirildi.

Sarı-Kırmızılı kulübün açıklaması şöyle:

"Oyuncumuz Mariano Ferreira Filho’nun bugün yapılan MR tetkiklerinin ardından sol bacak üst arka adalede ikinci derece zorlanma (strain) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Mariano'nun, devre arası öncesi kalan maçlarda oynayamayacağı öğrenildi.

 

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