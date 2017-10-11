Galatasaraylı Maicon: Umarım sene sonu taraftarlara şampiyonluk armağan ederiz

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon Roque, sene sonu taraftarlarına şampiyonluk armağan etmek istediklerini söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün Beyoğlu GSStore'da düzenlediği imza töreninde taraftarlarla bir araya gelen Brezilyalı savunmacı, taraftarın desteğine dikkati çekerek “Taraftarlarla buluştuk. İnanılmaz Demek ki bir şeyleri iyi yapıyoruz ki onlar da buraya geliyor” dedi.

İmza gününde Galatasaray Televizyonu’ndan Deniz Gülen’in de sorularını yanıtlayan Maicon Roque düzenlenen organizasyonla ilgili olarak “Çok mutluyum. Taraftarlarla buluştuk. İnanılmaz bir ilgi var. Demek ki bir şeyleri iyi yapıyoruz ki onlar da buraya geliyor. Umarım sene sonunda da onlara şampiyonluğu armağan ederiz” derken 14 Ekim Cumartesi Günü oynanacak Atiker Konyaspor maçıyla ilgili olarak ise “Çok önemli bir maç ama bizim için her maç önemli. Her maça bir final mücadelesi gözüyle bakıyoruz. Umarım 3 puanı alıp hem liderliğimizi hem yenilmezliğimizi sürdürür ve sonraki haftalara daha güçlü ilerleriz” değerlendirmesinde bulundu.