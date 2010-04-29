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Spor

Galatasaraylı Kewell sahalara dönüyor

29 Nisan 2010 16:36

 T24-Galatasaray'da sakatlığı büyük sorun yaratan Avustralyalı futbolcu Harry Kewell, 110 gün sonra yeşil sahalara dönme şansını yakaladı.
     Orduspor ile 10 Ocakta oynanan Ziraat Türkiye Kupası grup maçında forma giyen ve ilk yarı sonunda oyundan çıkan Kewell, sakatlığı nedeniyle formasından 110 gün ayrı kaldı. Uzun süren tedavisinin ardından hafta başından beri kontrollü olarak takım idmanlarına çıkmaya başlayan ve son iki gün takımla birlikte çalışan Kewell, oynayacak duruma geldi.
     Kewell, teknik direktör Frank Rijkaard'ın kararı doğrultusunda, sarı-kırmızılıların 1 Mayısta İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmada maç kadrosuna alınabilecek. Kewell, böylece yaklaşık 4 ay sonra yeniden yeşil sahalara dönecek. (aa)

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