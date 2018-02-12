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Spor

Galatasaraylı Gomis'ten şehitler için başsağlığı mesajı

"Başın sağ olsun Türkiyem"

12 Şubat 2018 01:21

Galatasaray'ın Senegal asıllı Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Gomis'in sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı fotoğrafta, Afrin'de dün şehit düşen 11 askerin isimleri ve Türk bayrağı yer aldı. Gomis'in paylaşımında, "Başın sağ olsun Türkiyem" yazısı bulundu.

Bafetimbi Gomis, paylaşımında, "Belki bizler için hayat devam ediyor ama 11 şehidin ailesinin evine ateş düştü. Tanrı'dan şehitlerimiz için rahmet, aileleri ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı futbolcunun paylaşımı kısa sürede yüzlerce beğeni alırken, birçok takipçisi de yorumlarla Gomis'e teşekkür etti.

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Bafetimbi GomisZeytin Dalı Harekatı

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