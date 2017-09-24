Galatasaraylı Gomis'e Bursa'da yoğun ilgi

Galatasaray kafilesi Bursa\'ya gelerek kamp yapacağı otele yerleşti ve maç saatini beklemeye başladı.

Süper Lig\'de yarın saat 19.30\'da Bursaspor ile Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nde karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi, gece saatlerinde Bursa\'ya geldi. Murat Reis-7 adlı özel feribot ile İDO Terminali\'ne yanaşan sarı kırmızılı futbolcular, buradan özel bir firmanın otobüsüne geçti. Daha sonra konaklayacağı otele geçmek üzere geniş güvenlik önlemleri altında Mudanya\'dan hareket eden Galatasaray kafilesini terminalin çıkışında bir grup taraf meşalelerle karşıladı.

GOMIS\'E YOĞUN İLGİ

Konaklayacağı otele geçen sarı kırmızılı kafileyi burada da Galatasaraylı taraftarlar karşıladı. Taraftarlar özellikle yıldız futbolcu Bafetimbi Gomis ve Fernando Muslera\'ya yoğun ilgi gösterdi. Kamp yapacağı otele yerleşen Galatasaray takımı maç saatini beklemeye başladı.

Öte yandan Galatasaray kafilesinde U21 Takımı da yer aldı. Galatasaray kafilesinin yolculuğu esnasında herhangi bir sorun yaşanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Galatasaray kafilesinin Bursa\'ya gelişi

- Otele girişi

- Taraftarın sevgi gösterileri

HABER - KAMERA: GÜRKAN DURAL/BURSA, (DHA) FOTOĞRAFLI