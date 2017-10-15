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Spor

Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçe açıklaması

"Fenerbahçe maçı büyük bir maç olacak

15 Ekim 2017 01:42

\"Fenerbahçe maçı büyük bir maç olacak. Onlara saygı duyuyoruz\"

\"Goller öz güvenim için önemliydi\"

Atiker Konyaspor maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, mücadele sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.
8 haftada 9 gol kaydeden Gomis şu ifadeleri kullandı:
\"Çok mutluyum gollerden dolayı. Tekrardan gol atmaya başladım. Takımın yenmesinden dolayı ayrıca mutluyum. Takım güveni için ve benim öz güvenim için çok önemliydi. Takıma da bu şekilde puan kazandırdım.\"
\"Fenerbahçe maçı büyük bir maç olacak. Onlara saygı duyuyoruz. Ama taraftarımız önünde oynayacağız. Onlar bizim 12. adamımız. Bütün hafta boyunca bu maça hazırlanıp sahaya çıkacağız.\"

KONYA / DHA

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