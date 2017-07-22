Galatasaraylı futbolcuların WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nde Östersunds'a 2-0 (d) ve 1-1'lik maçlar sonucunda elenen Galatasaraylı futbolcular sahada büyük bir hüzün yaşadı. Elenmelerinin ardından soyunma odasında suskun kalan ve birbirlerini teselli eden sarı-kırmızılılar, gece de birbirlerini WhatsApp grubu üzerinden yaptıkları konuşmalarla Süper Lig için moral depoladılar.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; gece geç saatlerde WhatsApp üzerinden mesajlaşmaya başlayan sarı-kırmızılı futbolcular adeta birbirlerini ayağa kaldırmaya çalıştı. Soyunma odasında sessiz kalan Belhanda, düşüncelerini, “Merak etmeyin, daha iyi olacağız" sözleriyle aktardı.

Kaptan Selçuk İnan, “Beyler, ayağa kalkacağız. Bunu hep beraber başaracağız” mesajıyla takımına moral verdi. Maç sonunda ağladığı görülen Gomis arkadaşlarına, “Bu sonucun bahanesi yok. Çok kötü ama bu bize tüm sezon iyi bir ders olacak. Şampiyonluğa kenetleneceğiz” diye yazdı.

"Kenetlenip şampiyon olabiliriz"

Maça yedek kulübesinden dahil olan Eren Derdiyok da, “Bu sonuç bizi daha çok kenetleyip tüm sezonu etkileyebilir. Şampiyon olabiliriz. Bu maç bize erken bir uyarı olacak, şampiyonluğa ulaşacağız” iletisini gönderdi.