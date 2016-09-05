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Spor

Galatasaraylı futbolcuların ceza borçları süresiz olarak ertelendi

Kararı başta Snieijder olmak üzere birçok futbolcu sevinçle karşıladı

05 Eylül 2016 15:30

Galatasaray yönetiminin, geçtiğimiz sezon sonunda başta Hollandalı futolcu Wesley Sneijder olmak üzere birçok futbolcuya kestiği cezaları süreriz olarak erteledi.

Hürriyet'in haberine göre, geçtiğimiz hafta babası ve menajeri ile birlikte başkan Dursun Özbek’le Florya’da yediği özel yemekte, bu kararın mutluluğu da yüzüne yansıyan Sneijder’ın, yönetimle arasındaki tüm buzları erittiği kaydedildi.

Hatırlanacağı üzere geçen sezon sonunda kesilen ve soğuk duş etkisi yaratan cezalar, yeni sezon öncesi Florya’da büyük bir huzursuzluğa neden olmuştu. Yıllık kazancı olan 4.5 milyon Euro’luk ücretinin 2.3 milyon Euro’su ceza yoluyla kesilmek istenen ‘Sniper’, yönetimin ‘ücretini indir’ önerisini de kabul etmemiş, oğlunun vaftiz törenini öne sürerek hazırlık çalışmalarına geç katılmıştı.

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