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Spor

Galatasaraylı futbolculardan Kudüs'e destek

Ata SELÇUK - İSTANBUL, (DHA) Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele gerginlik ve olayların dışında güzel bir an da yaşandı

10 Aralık 2017 00:22

Ata SELÇUK - İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında Türk Telekom Stadyumu\'nda oynanan mücadele gerginlik ve olayların dışında güzel bir an da yaşandı.
Maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar hazırladıkları pankartlarla Kudüs\'e destek olurken, Galatasaray\'ın Müslüman oyuncularından Sofiane Feghouli, Yasin Öztekin ve Younes Belhanda, sarı-kırmızılı ekibin kaydettiği 3\'üncü golün ardından hazırlanan pankartların yanına giderek secdeye yattı. Bu an, taraftarlar tarafından da alkışlandı.

FOTOĞRAFLAR: Mesut IŞIK-Büşra KAYA

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